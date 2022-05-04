Предыдущая беременность не сложилась: Регина Тодоренко впервые заговорила о трагедии

Тодоренко рассказала, как впервые почувствовала, что в ней зарождается жизнь. Она заметила, что в организме происходит что-то необычное, но продолжала вести привычный образ жизни. «Меня бросало в жар пару дней и давление падало ниже плинтуса. Потом был полет в Стамбул, я радовалась, что провожу время с друзьями. Радовалась каждую секунду, хоть и испытывала в теле какие-то странные процессы. На следующий день мы снимались для клипа, а меня сопровождало вздутие. На фотосессии я потихонечку начала понимать, что у меня гормональный сбой — я все время плачу. Я сказала себе: «Если этот ангел захочет прийти в нашу жизнь, он пройдет со мной даже такие сложности», — вспоминает тот период 31-летня Тодоренко.