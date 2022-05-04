Регина Тодоренко совсем скоро станет матерью во второй раз. Ребенок для нее и Влада Топалова желанный и долгожданный, ведь в прошлом звезда пережила неудачный опыт, пишет «Стархит».
Предыдущая беременность не сложилась: Регина Тодоренко впервые заговорила о трагедии
Беременность звезды «Орла и решки» стала сюрпризом для многих. Тодоренко до последнего хранила эту новость в секрете. Но недавно теледива подтвердила интересное положение, появившись на публике в платье, которое подчеркивало округлившийся живот. Второй ребенок Регины и ее супруга Влада Топалова должен появиться на свет в начале лета.
Тодоренко рассказала, как впервые почувствовала, что в ней зарождается жизнь. Она заметила, что в организме происходит что-то необычное, но продолжала вести привычный образ жизни. «Меня бросало в жар пару дней и давление падало ниже плинтуса. Потом был полет в Стамбул, я радовалась, что провожу время с друзьями. Радовалась каждую секунду, хоть и испытывала в теле какие-то странные процессы. На следующий день мы снимались для клипа, а меня сопровождало вздутие. На фотосессии я потихонечку начала понимать, что у меня гормональный сбой — я все время плачу. Я сказала себе: «Если этот ангел захочет прийти в нашу жизнь, он пройдет со мной даже такие сложности», — вспоминает тот период 31-летня Тодоренко.
По всей видимости, Регина была встревожена и старалась не нагнетать вокруг своего положения. В прошлом у нее был неудачный опыт. Доподлинно неизвестно, что именно тогда произошло, но Тодоренко дала понять, что к потере плода привело падение. «Здесь я уже вовсю чувствовала, но боялась признаться, так как предыдущая беременность не сложилась. Я даже боялась делать тест. А еще боялась потерять работу, в том случае роль. В беременность падения и травмы действительно приводят к печальным последствиям», — отметила знаменитость.
Напомним, Регина и Влад воспитывают четырехлетнего сына Михаила. Родители предпочитают называть его Майкл.