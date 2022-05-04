СМИ раскрыли имя главного покровителя Аллы Пугачевой

Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева пользуется покровительством известного российского олигарха. Источники СМИ подтвердили информацию и сообщили, что Примадонна вместе с Максимом Галкиным в России лишилась знаменитого замка в поселке Грязь.

Как сообщил продюсер Сергей Лавров в беседе с порталом BLITZ+, Пугачевой благоволит Михаил Прохоров. У них там «давняя дружба».

Лавров напомнил, что Пугачева поддерживала Михаила Прохорова, когда он баллотировался в президенты. Инсайдер заверяет, что в благодарность Примадонна получила «круглую сумму с большими нулями». Она позволила в конечном счете ей отказаться от гастролей, засесть дома с детьми. Сергей Лавров предполагает, что Аллу Пугачеву и дальше поддерживает Прохоров – невозможно жить от одного дохода Максима Галкина с его концертами. И уж тем более олигарх не стал бы помогать пародисту – только Алле Борисовне.

Напомним, украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что созванивалась с Максимом Галкиным. Он сообщил, что в России потерял все – «замка нет». «Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе», – рассказала подруга Максима Галкина.