Ужасы войны: телеканал TLC прольет свет на происходящее в Украине

В течение вечера будет показана подборка документальных фильмов, начиная с передачи «Украина: дневники 90 дней», где бывшие пары, которые так или иначе были связаны с Украиной или из Украины, расскажут свои истории. За этом последуют «Украина: правильные поступки» и «Украина: истории с границы», в которых рассказывается о том, как поляки помогают украинцам, спасающимся от войны.

Вечер завершится трансляцией благотворительного концерта в Польше от 20 марта.

Подробнее о программах:

«Украина: дневники 90 дней» | 20:00

В фильме использован отснятый самостоятельно материал, а повествование ведется от четырех знакомых украинских лиц из популярного реалити-сериала «90 дней помолвки». Яра Дюфрен, Дэвид Мерфи, Натали Подьякова и Мария Лысенко делятся своими историями надежды, мужества и выживания. Как они справляются с войной и трудностями, которые она принесла их семье и друзьям?

«Украина: правильные поступки» | 20:45

Вторжение России в Украину потрясло весь мир. Для Украины это огромный удар, разрушительная трагедия и неизбежная гибель людей. Многие украинцы были вынуждены бежать и нашли убежище в Польше. Журналист Эдита Кржесняк отправилась в восточный польский город Люблин, чтобы встретиться с людьми, которые бросили свои дома и открыли свои сердца, чтобы спасти детей и матерей, бегущих от войны, потому что это было правильно.

Этот документальный фильм рассказывает историю Ольги Адамович и Лукаша Стомы, которые перестроили свою жизнь с началом войны. Первоначально они планировали принять десять человек из Украины, но их дом превратился в приют, где разместились более ста человек. Их дом в Люблине теперь стал международным центром помощи жертвам войны, где беженцы останавливаются на первые несколько ночей после пересечения границы.

«Украина: истории с границы» | 21:10

В первые две недели после вторжения России в Украину более 2,5 миллиона человек покинули Польшу. Несмотря на большое количество, польские власти решили не строить лагеря для беженцев. Оказалось, что в этом не было необходимости. Большинство украинцев, измученных нервным побегом, нашли приют в польских семьях. Документальный фильм «Украина: истории с границы» рассказывает о трех различных видах помощи, организованных в первые дни войны.

«С Украиной» | 21:30