В среду, 4 мая, в 21:00 по эстонскому времени в эфир TLC выйдет специальный вечерний блок программ, в котором будут представлены истории людей, бежавших от войны в Украине.
Ужасы войны: телеканал TLC прольет свет на происходящее в Украине
В течение вечера будет показана подборка документальных фильмов, начиная с передачи «Украина: дневники 90 дней», где бывшие пары, которые так или иначе были связаны с Украиной или из Украины, расскажут свои истории. За этом последуют «Украина: правильные поступки» и «Украина: истории с границы», в которых рассказывается о том, как поляки помогают украинцам, спасающимся от войны.
Вечер завершится трансляцией благотворительного концерта в Польше от 20 марта.
Подробнее о программах:
«Украина: дневники 90 дней» | 20:00
В фильме использован отснятый самостоятельно материал, а повествование ведется от четырех знакомых украинских лиц из популярного реалити-сериала «90 дней помолвки». Яра Дюфрен, Дэвид Мерфи, Натали Подьякова и Мария Лысенко делятся своими историями надежды, мужества и выживания. Как они справляются с войной и трудностями, которые она принесла их семье и друзьям?
«Украина: правильные поступки» | 20:45
Вторжение России в Украину потрясло весь мир. Для Украины это огромный удар, разрушительная трагедия и неизбежная гибель людей. Многие украинцы были вынуждены бежать и нашли убежище в Польше. Журналист Эдита Кржесняк отправилась в восточный польский город Люблин, чтобы встретиться с людьми, которые бросили свои дома и открыли свои сердца, чтобы спасти детей и матерей, бегущих от войны, потому что это было правильно.
Этот документальный фильм рассказывает историю Ольги Адамович и Лукаша Стомы, которые перестроили свою жизнь с началом войны. Первоначально они планировали принять десять человек из Украины, но их дом превратился в приют, где разместились более ста человек. Их дом в Люблине теперь стал международным центром помощи жертвам войны, где беженцы останавливаются на первые несколько ночей после пересечения границы.
«Украина: истории с границы» | 21:10
В первые две недели после вторжения России в Украину более 2,5 миллиона человек покинули Польшу. Несмотря на большое количество, польские власти решили не строить лагеря для беженцев. Оказалось, что в этом не было необходимости. Большинство украинцев, измученных нервным побегом, нашли приют в польских семьях. Документальный фильм «Украина: истории с границы» рассказывает о трех различных видах помощи, организованных в первые дни войны.
«С Украиной» | 21:30
20 марта Discovery организовал уникальный благотворительный концерт в Лодзи, Польша, объединив польских и украинских артистов ради одной цели: собрать деньги для жертв войны. Звезды выступили вместе на сцене перед толпой из 12 000 человек и миллионами теле- и интернет-зрителей. Прямая трансляция велась на канале Discovery Channel в более чем 50 странах Центральной и Восточной Европы, а также в США. Было собрано более 2 миллионов долларов, и пожертвования продолжают поступать. Кроме того, были пожертвованы все доходы от предконцертной рекламы из Польши и Румынии, а также прямое пожертвование в размере 500 000 долларов США.