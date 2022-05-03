Украинской армии удалось отвоевать села близ Харькова, второго по величине города страны. Журналисты информационного агентства Associated Press (AP), посетившие этот район, сказали, что шокирует то, что тела некоторых из погибших солдат были расположены в форме буквы Z. Буква Z – символ российской агрессии на боевых машинах и солдатской форме. По данным журналистов, это были российские солдаты, на что указывала их форма и белая лента на руках, пишет Elu24.
ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Тела убитых под Харьковом российских солдат выложили в форме буквы Z
Тела убитых под Харьковом российских солдат выложили в форме буквы Z
Позже украинские спасатели вывезли тела с передовой. Предпринимаются попытки идентифицировать их и сообщить об их смерти близким. По словам журналистов, рядом с погибшими солдатами была символика российской армии и средства первой помощи.
Точно неизвестно, как были убиты эти солдаты и кто положил их тела в форме буквы Z.
Журналисты AP также видели погибшего солдата в форме украинской армии. Украинцы обыскали его и нашли удостоверение личности, свидетельствующее о том, что он был военнослужащим российской армии. По версии украинских военных, этот мужчина мог быть диверсантом.
По данным американской разведки, российские войска отступили на 40 километров от Харькова.