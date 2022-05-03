ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО ⟩ Тела убитых под Харьковом российских солдат выложили в форме буквы Z

В Украине под Харьковом убитые солдаты, которых считают россиянами, расположены в форме буквы Z. Неизвестно, кто это сделал и зачем. Буква Z символизирует вторжение России в Украину.

Украинской армии удалось отвоевать села близ Харькова, второго по величине города страны. Журналисты информационного агентства Associated Press (AP), посетившие этот район, сказали, что шокирует то, что тела некоторых из погибших солдат были расположены в форме буквы Z. Буква Z – символ российской агрессии на боевых машинах и солдатской форме. По данным журналистов, это были российские солдаты, на что указывала их форма и белая лента на руках, пишет Elu24.