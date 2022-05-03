Кровавая расправа в Лихула: сотни изнасилований, жестоких убийств и пыток в подвалах НКВД

Летом 1941 года местные коммунистические власти Лихула и других волостей с еще большим рвением начали составлять списки, внося в них в членов семей противоборствующих режиму. Списки были переданы руководителям Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Лихула.

«Кровожадный Бередихин вместе со своими помощниками начали терроризировать Лыуна-Ляэнемаа. Начались массовые заточения и убийства. В волости Кирбла в своих домах убиты бывший глава Кайтселийта Юри Тоомингас, Карл Пыдер, который был мельником, Йоханнес Аармаа, Анна Мальцманн и ее супруг Карл Мальцманн. В совершении убийств участвовали члены исполнительного комитета волости Кирбла Яан Неемсаю, Й. Пайсуотс и Екатерина Ваан. Все трое были членами истребительного батальона. Яан Неемсалу и другие члены батальона под руководством еврея Шурихина подожгли 51 хутор вместе с хозяйственными постройками в волости Кирбла. Всего в этой волости они сожгли 158 строений», – сообщила о событиях того лета вышедшая в декабре 1941 года газета Postimees.

В волости Мартна Бередехин убил участкового ветеринарного врача А. Неэме, аптекаря В. Шульца и заведующего начальной школы П. Труу. Имущество убитых было разграблено.

В волости Карузе по приказу Новичкова в подвале своего хутора был убит Адо Нымм, сына которого ранее депортировали в Россию. Братья Юри и Карл Куусик были убиты в поселке Сипа возле корчмы Арукюла. В этой волости убийств могло быть еще больше, но предусмотрительные хуторяне вместе со своими семьями бежали в леса. В отместку были убиты скот и лошади бежавших, а также сожжены около 33 хуторов.

В волость Соонтага Бередихин направил специальный отряд. Он также приказал исполкому волости Лихула и членам истребительного батальона сопровождать спецотряд, так как они лучше знали людей на местах. Председатель агитпункта Туур, председатель комитета Куут и секретарь Тоом сопровождали карательную экспедицию из Лихула. По приказу Бередихина они никого не должны были щадить.

«Поскольку мужчины из Соонтага знали, что у них нет надежды спастись от красных террористов, они бежали в окрестные леса со своими семьями и домашним скотом. В домах остались лишь пожилые. Юри и Лийса Тамсалу тогда тоже остались на своем хуторе. Руководитель карательной экспедиции Шурихин заблаговременно узнал, что хуторяне бежали. Его ярости не было предела», – писали тогда в Postimees.

Тремя ударами штыком он убил 67-летнего Юри Тамсалу прямо на глазах у жены.

Убить 58-летнюю Лийзу Тамсалу приказали подразделению НКВД. Несмотря на крики о помощи и просьбы о пощаде, 134 убийцы НКВД изнасиловали Лийсу Тамсалу до смерти. Согласно более позднему медицинскому освидетельствованию, по меньшей мере еще 35 человек надругались над ее телом.