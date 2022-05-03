Изнасилования, зверские убийства и пытки – лишь несколько ключевых слов, напоминающих о событиях, происходивших в Эстонии около 80 лет назад. Среди множества городов и деревень особенно ужасные деяния совершались в Лихула, пишет Elu24.
Кровавая расправа в Лихула: сотни изнасилований, жестоких убийств и пыток в подвалах НКВД
Летом 1941 года местные коммунистические власти Лихула и других волостей с еще большим рвением начали составлять списки, внося в них в членов семей противоборствующих режиму. Списки были переданы руководителям Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Лихула.
«Кровожадный Бередихин вместе со своими помощниками начали терроризировать Лыуна-Ляэнемаа. Начались массовые заточения и убийства. В волости Кирбла в своих домах убиты бывший глава Кайтселийта Юри Тоомингас, Карл Пыдер, который был мельником, Йоханнес Аармаа, Анна Мальцманн и ее супруг Карл Мальцманн. В совершении убийств участвовали члены исполнительного комитета волости Кирбла Яан Неемсаю, Й. Пайсуотс и Екатерина Ваан. Все трое были членами истребительного батальона. Яан Неемсалу и другие члены батальона под руководством еврея Шурихина подожгли 51 хутор вместе с хозяйственными постройками в волости Кирбла. Всего в этой волости они сожгли 158 строений», – сообщила о событиях того лета вышедшая в декабре 1941 года газета Postimees.
В волости Мартна Бередехин убил участкового ветеринарного врача А. Неэме, аптекаря В. Шульца и заведующего начальной школы П. Труу. Имущество убитых было разграблено.
В волости Карузе по приказу Новичкова в подвале своего хутора был убит Адо Нымм, сына которого ранее депортировали в Россию. Братья Юри и Карл Куусик были убиты в поселке Сипа возле корчмы Арукюла. В этой волости убийств могло быть еще больше, но предусмотрительные хуторяне вместе со своими семьями бежали в леса. В отместку были убиты скот и лошади бежавших, а также сожжены около 33 хуторов.
В волость Соонтага Бередихин направил специальный отряд. Он также приказал исполкому волости Лихула и членам истребительного батальона сопровождать спецотряд, так как они лучше знали людей на местах. Председатель агитпункта Туур, председатель комитета Куут и секретарь Тоом сопровождали карательную экспедицию из Лихула. По приказу Бередихина они никого не должны были щадить.
«Поскольку мужчины из Соонтага знали, что у них нет надежды спастись от красных террористов, они бежали в окрестные леса со своими семьями и домашним скотом. В домах остались лишь пожилые. Юри и Лийса Тамсалу тогда тоже остались на своем хуторе. Руководитель карательной экспедиции Шурихин заблаговременно узнал, что хуторяне бежали. Его ярости не было предела», – писали тогда в Postimees.
Тремя ударами штыком он убил 67-летнего Юри Тамсалу прямо на глазах у жены.
Убить 58-летнюю Лийзу Тамсалу приказали подразделению НКВД. Несмотря на крики о помощи и просьбы о пощаде, 134 убийцы НКВД изнасиловали Лийсу Тамсалу до смерти. Согласно более позднему медицинскому освидетельствованию, по меньшей мере еще 35 человек надругались над ее телом.
В волости Соонтага в своих домах арестованы 63-летний Георг Тамм, 60-летний Михкель Ваступь, Яан Уритамм, 31-летний кузнец-механик Ричард Паульберг, 78-летний Юри Фроол и случайно попавшийся под руку Йоханнес Кальюсте, который по профессии был банковским чиновником и жил в Таллинне, но в этот момент приехал навестить своего брата.
Всем арестованным связали руки за спиной колючей проволокой и отвезли на машине в Лихула, где поместили в подвал штаба НКВД (дом Лойдапа). В ночь с 8 на 9 июля над подвергшимися пыткам мужчинами совершили расправу.
Свидетели убийства Александр Ярв и Леонард Аумаа рассказали: «Поскольку нас разыскивали красные, мы спрятались на чердаке, который находился прямо возле штаб-квартиры НКВД. Мы проделали в крыше небольшой глазок, откуда можно было смотреть на двор и подвальное помещение НКВД».
«В половине двенадцатого ночи послышались душераздирающие крики о помощи. Мы оба инстинктивно подбежали к глазку. Из подвала доносились звуки стрельбы и продолжающиеся крики», – рассказали мужчины Postimees в 1941 году.
«Были слышны разговоры на русском языке, который мы не понимали. Мы увидели, как стоявших у двери в подвал красных часовых ударами сбили с ног, а на пороге появился силуэт мужчины, в которой мы узнали Йоханнеса Кальюсте. Судя по всему, в подвале он смог освободить свои руки, а затем напал на убийц».
Кальюсте побежал к забору, но путь ему преградил солдат. Шла короткая, но отчаянная и неравная борьба. Кальюсте смог ухватиться за штык и мощным рывком вырвать у солдата винтовку. Прикладом он ударил солдату в грудь после чего тот свалился.
К сожалению это не спасло Кальюсте. На помощь из подвала и штаба бросились энкавэдэшники. Кальюсте успел отбежать всего на десять шагов, когда его настигли пули убийц. Он упал, но шатаясь сумел ненадолго подняться, после чего снова рухнул.
«Убийцы подошли к нему и нанесли ранения. Несмотря на раны от штыков, Кальюсте во второй раз встал и попытался побежать в сторону кустов. Он едва смог сделать несколько шагов, когда его ударили штыком в живот. Послышался крик и предсмертный хрип. Еще мы видели, как его ударили прикладом по голове. Убийцы понесли его в сторону подвала, но почему-то оставили лежать у двери», – с ужасом вспоминали мужчины.
Всех убитых перед смертью пытали
Участковый врач Лихула доктор Микк позже провел медицинский осмотр жертв и признал, что все они перед смертью подвергались жестоким пыткам. «Большинству убитых вырезали глаза. Штыками были порезаны кровеносные сосуды в области шеи и брюшная полость. У 78-летнего Юри Фроола штыком была проломлена голова, прикладом – челюсть, сломаны кости обеих связанных за спиной рук, а также пальцы. Убийцы нанесли два больших и глубоких штыковых ранения в пах, из которых вылезли кишки. У Ричарда Паульберга были сломаны ноги, руки, на груди штыковые и огнестрельные ранения, через которые выделялись его сердце и легкие».
Георгу Таммелю перед убийством прикладом был сломан нос и правая скуловая кость. В брюшной полости были обнаружены колющие ранения. У троих мужчин были сломаны кости таза и порезаны кровеносные сосуды в области шеи.
«Организаторами кровавой бойни в Лихула были в основном русские. Как потом выяснилось, палачами были Шурихин и кавалер ордена Ленина Новичков», – написали в вышедшей более чем через 80 лет газете Postimees в завершение ужасной истории.