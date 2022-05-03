Мы все не можем налюбоваться образом Ким Кардашьян на Met Gala, который состоялся в The Metropolitan Museum of Art. Звезда точно знает, как привлечь к себе внимание! Ким появилась в культовом «голом» платье самой Мэрилин Монро, именно в этом образе в 1962-м году она поздравила президента США Джона Кеннеди, исполнив знаменитую песню Happy Birthday, Mr. President. Многие сначала не поверили, что такое возможно, ведь фигуры Мэрилин Монро и Ким Кардашьян действительно сильно отличаются. Но Ким было не остановить — ей удалось сильно преобразиться для такого образа, пишет Peopletalk.ru.
ЛОПНУЛО СЗАДИ? ⟩ Ким Кардашьян похудела на 7 кг ради культового платья Мэрилин Монро на Met Gala
Ким Кардашьян похудела на 7 кг ради культового платья Мэрилин Монро на Met Gala
Знаменитый образ Мэрилин Монро создан модельером Жаном Луи, тогда это стало первым в своем роде «голым» платьем. Стоимость его проката впечатляет — 5 млн долларов, но что не сделаешь ради эффектного выхода? И если деньги для Ким Кардашьян точно не проблема, но вот надеть это платье оказалось не так просто. Для этого звезде пришлось похудеть на 7 кг, говорят, Ким даже сделала срочную пластическую операцию по уменьшению объёмов своей фигуры. Посмотрите, насколько она изменилась!
Говорят, что платье все же лопнуло на пышных формах похудевшей звезды.