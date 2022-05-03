ЛОПНУЛО СЗАДИ? ⟩ Ким Кардашьян похудела на 7 кг ради культового платья Мэрилин Монро на Met Gala

Мы все не можем налюбоваться образом Ким Кардашьян на Met Gala, который состоялся в The Metropolitan Museum of Art. Звезда точно знает, как привлечь к себе внимание! Ким появилась в культовом «голом» платье самой Мэрилин Монро, именно в этом образе в 1962-м году она поздравила президента США Джона Кеннеди, исполнив знаменитую песню Happy Birthday, Mr. President. Многие сначала не поверили, что такое возможно, ведь фигуры Мэрилин Монро и Ким Кардашьян действительно сильно отличаются. Но Ким было не остановить — ей удалось сильно преобразиться для такого образа, пишет Peopletalk.ru.