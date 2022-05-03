Танель Падар с семьей покоряет Турцию: жизнь с тремя женщинами

Танель Падар находится в небольшом семейном отпуске со своей невестой Лаурен Виллман и детьми. В качестве пункта назначения была выбрана Турция, как сказано в истории Падара в Instagram, в которой упоминается отель Tekirova сети Rixos.

Жизнь с тремя женщинами,

- шутливо подписал фото Падар.

Танель Падар с семьей в Турции. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Rixos Premium Tekirova — это 5-звездочный отель, расположенный в Анталии. Отель предлагает круглосуточные мероприятия для всех возрастов, от самого младшего члена семьи до самого старшего. Их девиз: «Счастливый ребенок, счастливая семья», и они делают упор на здоровый образ жизни.