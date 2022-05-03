Вт, 3.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Танель Падар с семьей покоряет Турцию: жизнь с тремя женщинами

Limon.ee
Танель Падар с семьей покоряет Турцию: жизнь с тремя женщинами
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Танель Падар.
Танель Падар. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Музыкант Танель Падар со своей невестой Лаурен Виллман и детьми находится в Турции. Падар поделился в социальных сетях милой фотографией о том моменте, когда семья наслаждалась даже облачным небом у бассейна отеля.

Танель Падар находится в небольшом семейном отпуске со своей невестой Лаурен Виллман и детьми. В качестве пункта назначения была выбрана Турция, как сказано в истории Падара в Instagram, в которой упоминается отель Tekirova сети Rixos.

Жизнь с тремя женщинами,

- шутливо подписал фото Падар.

Танель Падар с семьей в Турции.
Танель Падар с семьей в Турции. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Rixos Premium Tekirova — это 5-звездочный отель, расположенный в Анталии. Отель предлагает круглосуточные мероприятия для всех возрастов, от самого младшего члена семьи до самого старшего. Их девиз: «Счастливый ребенок, счастливая семья», и они делают упор на здоровый образ жизни.

Судя по всему, Турция сейчас является популярным направлением, так как певица Грете Пайя также сейчас находится там.

Ключевые слова
Наверх