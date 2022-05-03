Музыкант Танель Падар со своей невестой Лаурен Виллман и детьми находится в Турции. Падар поделился в социальных сетях милой фотографией о том моменте, когда семья наслаждалась даже облачным небом у бассейна отеля.
Танель Падар с семьей покоряет Турцию: жизнь с тремя женщинами
Танель Падар с семьей покоряет Турцию: жизнь с тремя женщинами
Танель Падар находится в небольшом семейном отпуске со своей невестой Лаурен Виллман и детьми. В качестве пункта назначения была выбрана Турция, как сказано в истории Падара в Instagram, в которой упоминается отель Tekirova сети Rixos.
Жизнь с тремя женщинами,
- шутливо подписал фото Падар.
Rixos Premium Tekirova — это 5-звездочный отель, расположенный в Анталии. Отель предлагает круглосуточные мероприятия для всех возрастов, от самого младшего члена семьи до самого старшего. Их девиз: «Счастливый ребенок, счастливая семья», и они делают упор на здоровый образ жизни.
Судя по всему, Турция сейчас является популярным направлением, так как певица Грете Пайя также сейчас находится там.
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