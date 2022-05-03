Кафе и рестораны по всей Эстонии, которые точно понравятся вашим детям

К детям за столом нужен особый подход. Самые маленькие посетители любят простую и знакомую еду, поэтому добротные эстонские блюда наверняка придутся им по вкусу. А еще дети не могут долго усидеть на одном месте, и после перекуса наверняка захотят поиграть. Во многих эстонских кафе есть детские уголки, где можно поиграть, завести новых друзей или тихонько порисовать. А еще детям часто приносят специальное меню, где названия блюд перемежаются картинками и интересными заданиями.

В Северной Эстонии

В уютном итальянском ресторане Lucca детская комната размером почти с сам ресторан, а в теплое время можно играть в просторном саду. Таверна в Деревне викингов предлагает веселое и познавательное путешествие в древнюю эпоху викингов.

В Южной Эстонии

Семейные кафе привлекают домашней атмосферой – например, кафе Amrita в центре Вильянди. В университетском городе Тарту любимым местом детей стал lounge Ylicool с большим игровым залом.

В Западной Эстонии

Во дворе хаапсалуского кафе Soffa есть большая игровая площадка. А в Пярну особенно приятно обедать в Яхт-клубе, где летом в лодке на террасе проводятся пиратские игры, а круглогодично можно порисовать, поиграть и почитать в детском уголке.

На островах