Благодаря простым вкусам эстонская кухня прекрасно подходит детям. В большинстве кафе и ресторанов найдется не только детское меню, но и уголок, где можно поиграть или порисовать, пишет Visitestonia. А иногда для детей устраивают мероприятия и праздники!
Кафе и рестораны по всей Эстонии, которые точно понравятся вашим детям
К детям за столом нужен особый подход. Самые маленькие посетители любят простую и знакомую еду, поэтому добротные эстонские блюда наверняка придутся им по вкусу. А еще дети не могут долго усидеть на одном месте, и после перекуса наверняка захотят поиграть. Во многих эстонских кафе есть детские уголки, где можно поиграть, завести новых друзей или тихонько порисовать. А еще детям часто приносят специальное меню, где названия блюд перемежаются картинками и интересными заданиями.
В Северной Эстонии
В уютном итальянском ресторане Lucca детская комната размером почти с сам ресторан, а в теплое время можно играть в просторном саду. Таверна в Деревне викингов предлагает веселое и познавательное путешествие в древнюю эпоху викингов.
В Южной Эстонии
Семейные кафе привлекают домашней атмосферой – например, кафе Amrita в центре Вильянди. В университетском городе Тарту любимым местом детей стал lounge Ylicool с большим игровым залом.
В Западной Эстонии
Во дворе хаапсалуского кафе Soffa есть большая игровая площадка. А в Пярну особенно приятно обедать в Яхт-клубе, где летом в лодке на террасе проводятся пиратские игры, а круглогодично можно порисовать, поиграть и почитать в детском уголке.
На островах
И меню, и обстановка приморского ресторана порта Роограху порадуют маленьких гостей; к тому же, это прекрасное место, чтобы попробовать вкусную рыбу. Многие островные кафе расположены в неожиданных зданиях: ресторан в самой старой ветряной мельнице Курессааре – именно такое место.