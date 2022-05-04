Есть ли связь между продолжительностью жизни человека и знаком Зодиака

Как же дата рождения может влиять на здоровье человека и продолжительность его жизни? Всё дело в расположении звезд, которое наблюдается именно в тот момент, когда конкретная персона появляется на свет. Так сколько же лет предначертано каждому и какие проблемы могут это число сократить?

Знаки, которые живут меньше других

Скорпионы

Представители этого знака зодиака в среднем живут до 70–72 лет. Однако столь небольшие показатели специалисты объясняют тем, что Скорпионы всячески избегают любой медицинской помощи.

Эти люди не сильно заботятся о своем здоровье, отвергают любую профилактику и не спешат проходить обследования. Хотя всё это могло бы избавить их от многих проблем и продлить жизнь.

Водолеи

Эти люди тоже редко доживают до глубокой старости. Средние показатели продолжительности жизни около 72–74 лет. Водолеи удивляют врачей своим непостоянным здоровьем. Они могут не болеть всю зиму, даже если будут бродить по морозу без шапки, зато летом умудряются на ровном месте подхватить воспаление легких.

Чаще всего их преследуют проблемы с кровообращением, зрением, ЖКТ. Часто нервничают, что тоже становится существенным источником многих болезней, которые, конечно же, никак жизнь не продлевают.

Стрельцы

Они живут до 73–75 лет, обладают слабым здоровьем. Стрельцам стоит особое внимание уделять состоянию опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Хронические заболевания сильно портят им жизнь.

Раки

Представители этого знака живут до 75–77 лет. Главная проблема в том, что они несерьезно относятся к своему здоровью. Не приветствуют здоровый образ жизни и стараются избегать врачей, даже когда начались серьезные проблемы.

Мнительность и зацикленность на болезнях (а не на выздоровлении) губительны для Раков. Особенно часты проблемы с сосудистой системой, ЖКТ и зрением.

Знаки со средней продолжительностью жизни

Львы

Этим людям удается дожить в среднем до 78 лет. Однако достигают солидной цифры они лишь в том случае, если вовремя распознают серьезные заболевания (и берутся за их лечение). Но привычка держать всё в себе и не жаловаться играет с Львами злую шутку. Чаще всего возникают проблемы со спиной, сердечно-сосудистой системой и зрением.

Рыбы

Продолжительность жизни составляет 75–79 лет. А чтобы прожить подольше, представителям этого знака нужно не запускать заболевания дыхательных путей, суставов и кожи. К тому же специалисты советуют чаще бывать на свежем воздухе и хорошо высыпаться.

Весы

Доживают до 77–80 лет, что немало, учитывая обычно слабый иммунитет. Нередко их заболевания связаны с поясницей, почками либо плохим состоянием кожи. Для этих людей важно избегать перемерзания. К тому же проблемой для здоровья может стать и высокая влажность воздуха.

Овны

Звёзды не поскупились в этом случае, ведь 80–82 года жизни — это довольно солидно. Главные проблемы на пути у Овнов — это бессонница, мигрень, сердечные болезни. А потому этим людям лучше не забивать голову обидами, переживаниями и прочими глупостями. Ведь всё это только отнимает здоровье и добавляет седых волос.

Знаки-долгожители

Тельцы

Этим людям звёзды сулят 82–86 лет жизни. Однако значительным препятствием на жизненном пути здесь могут выступить проблемы с мочеполовым аппаратом и суставами. Проблема нередко заключается и в наборе лишнего веса. А потому не следует игнорировать эти уязвимые места!

Близнецы

Им отведено 84–87 лет. Эти люди нередко безуспешно борются с депрессией, что приводит к появлению других, более осязаемых проблем. А потому советуем следить за своим ментальным здоровьем, а также правильно питаться. Поскольку голодовки и переедания могут быть губительными для них.

Козероги

Этим людям прогнозируют 85–88 лет жизни. Козероги мужественно борются с любыми болячками, знают свои слабые стороны и стараются не подвергать себя лишней опасности. Тем не менее под особой угрозой их суставы, слух, желчевыводящие пути и пищеварительная система.

Девы