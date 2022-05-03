ОЧЕРЕДНАЯ ДРАМА НА ЕВРОВИДЕНИИ! ⟩ Чувственные фото представительницы Албании на Евровидении-2022 вызвали большие споры в Сети

В этом году Албанию на Евровидении будет представлять 32-летняя Ронела Хаяти со своей чувственной песней Sekret.

Что же случилось? Организаторов Евровидения обвиняют в цензуре после того, как провокационное фото албанской певицы было удалено. Внимательные еврофаны заметили, что на официальной странице Евровидения в Instagram был опубликован пост о первой репетиции представительницы Албании Ронелы Хаяти. Позже пост был удален и повторно загружен, но провокационные фотографии были удалены. Куда они делись?