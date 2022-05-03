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ОЧЕРЕДНАЯ ДРАМА НА ЕВРОВИДЕНИИ! ⟩ Чувственные фото представительницы Албании на Евровидении-2022 вызвали большие споры в Сети

Limon.ee
Чувственные фото представительницы Албании на Евровидении-2022 вызвали большие споры в Сети
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Ронела Хаяти представляет Албанию на Евровидении-2022.
Ронела Хаяти представляет Албанию на Евровидении-2022. Фото: David Fernandez/EPA/Scanpix

Репетиции выступлений на Евровидении-2022 только начались, но без драмы не обошлось. А именно, предположительно, бельмом на глазу для организаторов вокального конкурса стало выступление албанской певицы.

В этом году Албанию на Евровидении будет представлять 32-летняя Ронела Хаяти со своей чувственной песней Sekret.

Что же случилось? Организаторов Евровидения обвиняют в цензуре после того, как провокационное фото албанской певицы было удалено. Внимательные еврофаны заметили, что на официальной странице Евровидения в Instagram был опубликован пост о первой репетиции представительницы Албании Ронелы Хаяти. Позже пост был удален и повторно загружен, но провокационные фотографии были удалены. Куда они делись?

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