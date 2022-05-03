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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Два года спустя на Ибице вновь начали проводить вечеринки

Инна-Катрин Хейн Limon.ee
Два года спустя на Ибице вновь начали проводить вечеринки
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30 апреля на Ибице свои двери вновь открыли ночные клубы.
30 апреля на Ибице свои двери вновь открыли ночные клубы. Фото: REUTERS/Nacho Doce/Scanpix

На принадлежащем Испании средиземноморском острове Ибица спустя два года вновь открылись ночные клубы. С 30 апреля власти разрешили вновь открыть дискотеки, ночные клубы и места общественного питания.

В ночных клубах и рядом с ними было много людей, потому что всем хотелось снова стать частью знаменитой ночной жизни. Два самых известных ночных клуба Ushuaia и Hi Ibiza были особенно переполнены.

На испанском острове Ибица ночные клубы вновь открылись 30 апреля более двух лет коронавирусных ограничений.
На испанском острове Ибица ночные клубы вновь открылись 30 апреля более двух лет коронавирусных ограничений. Фото: REUTERS/Nacho Doce/Scanpix

Во время пандемии коронавируса с Балеарских островов, в том числе с Ибицы, совсем пропали туристы. Но теперь местные жители надеются, что тяжелые времена позади и туристы быстро вернутся на остров. В любом случае, первые любители вечеринок уже на острове, но ожидаются и любители загорать.

На эту Пасху на Ибице было зарегистрировано больше туристов, чем до пандемии.

На испанском острове Ибица ночные клубы вновь открылись 30 апреля более двух лет коронавирусных ограничений.
На испанском острове Ибица ночные клубы вновь открылись 30 апреля более двух лет коронавирусных ограничений. Фото: REUTERS/Nacho Doce/Scanpix

Хотя ночные клубы были закрыты в последние два года из-за пандемии, прошлым летом на Балеарские острова приехали миллионы туристов, чтобы насладиться местной едой и культурой.

На Ибице круглый год теплый и мягкий климат.

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