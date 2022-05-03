На принадлежащем Испании средиземноморском острове Ибица спустя два года вновь открылись ночные клубы. С 30 апреля власти разрешили вновь открыть дискотеки, ночные клубы и места общественного питания.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Два года спустя на Ибице вновь начали проводить вечеринки
В ночных клубах и рядом с ними было много людей, потому что всем хотелось снова стать частью знаменитой ночной жизни. Два самых известных ночных клуба Ushuaia и Hi Ibiza были особенно переполнены.
Во время пандемии коронавируса с Балеарских островов, в том числе с Ибицы, совсем пропали туристы. Но теперь местные жители надеются, что тяжелые времена позади и туристы быстро вернутся на остров. В любом случае, первые любители вечеринок уже на острове, но ожидаются и любители загорать.
На эту Пасху на Ибице было зарегистрировано больше туристов, чем до пандемии.
Хотя ночные клубы были закрыты в последние два года из-за пандемии, прошлым летом на Балеарские острова приехали миллионы туристов, чтобы насладиться местной едой и культурой.
На Ибице круглый год теплый и мягкий климат.