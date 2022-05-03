Девять лет назад, 5 мая, пропала без вести шестилетняя Матильда Мэри Мишель, которая вместе с матерью Еленой Бломгрен 3 мая отправилась из Стокгольма в Таллинн. На сегодняшний день Матильде должно быть уже 15 лет, а ее близкие, ищущие ребенка, до сих пор свято верят, что девочка может находиться в Эстонии или России, пишет Elu24.
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«Надеемся, что она в безопасности, а не в России или Украине!» Со дня исчезновения маленькой Матильды прошло девять лет
Мать из Эстонии пропала вместе с девочкой
«Надеемся, что она в безопасности, а не в России или Украине!» Со дня исчезновения маленькой Матильды прошло девять лет
«В начале мая Елена взяла Матильду в круиз в Таллинн. Они должны были вернуться в воскресенье, 5 мая, но Елена не привезла Матильду. С тех пор ни с Матильдой, ни с Еленой никаких контактов не было. Пожалуйста, помогите мне найти мою дочь! Если кто-нибудь знает, где Матильда, пожалуйста, свяжитесь с полицией. И Матильду, и Елену разыскивает Интерпол». Именно такой отчаянный пост сделал отец Матильды, Магнус Бломгрен из Швеции, в соцсетях девять лет назад.