«Надеемся, что она в безопасности, а не в России или Украине!» Со дня исчезновения маленькой Матильды прошло девять лет

«В начале мая Елена взяла Матильду в круиз в Таллинн. Они должны были вернуться в воскресенье, 5 мая, но Елена не привезла Матильду. С тех пор ни с Матильдой, ни с Еленой никаких контактов не было. Пожалуйста, помогите мне найти мою дочь! Если кто-нибудь знает, где Матильда, пожалуйста, свяжитесь с полицией. И Матильду, и Елену разыскивает Интерпол». Именно такой отчаянный пост сделал отец Матильды, Магнус Бломгрен из Швеции, в соцсетях девять лет назад.