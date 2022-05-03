Какой болезнью, по слухам, страдает Владимир Путин?

Просматривая видеозапись встречи, Луиз Менш, бывший британский депутат, выкрикнула: «Я вижу, что у Владимира Путина болезнь Паркинсона. Видите, как он сжимает стол, чтобы не показать дрожащих рук, но он не может контролировать свою ногу».

Что такое болезнь Паркинсона

Согласно описанию Эстонского общества болезни Паркинсона, это распространенное неврологическое заболевание. Болезнь Паркинсона считается болезнью пожилых людей, поскольку 90 процентов пациентов старше 60 лет. До сих пор в мире нет единого мнения о том, почему возникает болезнь Паркинсона.

Известно, что это заболевание центральной нервной системы, основными признаками которого являются тремор в руках и ногах и более медленные и неуклюжие движения. В результате повседневная жизнь становится труднее - все действия больной делает очень медленно, говорить и писать становится труднее.

Как лечить болезнь Паркинсона

По словам Тоомаса Тоомсоо, невролога Медицинского центра Confido, в мире есть варианты лечения как для пациентов на ранней стадии болезни, так и для более поздних периодов. Однако невролог признает, что этих новейших возможностей в Эстонии пока нет, но нельзя сказать, что мы не занимаемся этой проблемой.

«Постоянно разрабатываются новые лекарства. Как врач я больше всего скучаю по использованию пластырей на коже. Их эффективность не лучше по сравнению с пероральными препаратами, но побочных эффектов при использовании пластырей меньше», — утверждает Тоомсоо.

С 2017 года во всем мире одобрено семь новых препаратов для лечения симптомов болезни Паркинсона. Невролог отмечает, что поиск наилучшей комбинации лекарств требует времени, проб и ошибок. «Самое главное в лечении — это улучшение качества жизни пациента и настроения, увеличение двигательной активности, уменьшение немоторных симптомов - нарушение сна, запоров, расстройств мочевого пузыря, слюнотечения и т. д».

Общие побочные эффекты лечения

По словам Тоомсоо, у многих пациентов вообще нет побочных эффектов, но если они есть, то основным побочным эффектом является тошнота. Некоторые пациенты могут испытывать сонливость, принимая лекарства. «Также могут быть значительные колебания артериального давления, связанные с приемом лекарств, особенно если оно падает, могут возникнуть запоры. Существует значительный риск потери костной массы при длительном применении, поэтому пациентам необходим дополнительный прием витамина D», - утверждает специалист.

Самое главное для невролога – ранняя диагностика. «Должны быть изучены люди из группы риска, то есть с высоким показателем генетического риска, признаками поражения других систем органов, запорами, расстройствами настроения, нарушениями сна. В настоящее время исследования движутся в направлении поискапациентов из высоких групп риска, которые смогут планировать лечение, которое отсрочит или значительно облегчит заболевание».