ФОТО И ВИДЕО ⟩ Наш Джеймс Бонд: эстонский бизнесмен разъезжает по Таллинну на Aston Martin за 250 000 долларов

Яанус Рахумяги (58 лет), много лет занимающийся охранным бизнесом, в прошлом году очень гордился тем, что приобрел Aston Martin. Стоимость такой машинки - почти четверть миллиона долларов. Смотрите, в объектив камеры Elu24 наконец-то попал Рахумяги со своей потрясающе красивой и мощной машиной.