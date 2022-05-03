Яанус Рахумяги (58 лет), много лет занимающийся охранным бизнесом, в прошлом году очень гордился тем, что приобрел Aston Martin. Стоимость такой машинки - почти четверть миллиона долларов. Смотрите, в объектив камеры Elu24 наконец-то попал Рахумяги со своей потрясающе красивой и мощной машиной.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Наш Джеймс Бонд: эстонский бизнесмен разъезжает по Таллинну на Aston Martin за 250 000 долларов
Наш Джеймс Бонд: эстонский бизнесмен разъезжает по Таллинну на Aston Martin за 250 000 долларов
Предприниматель Яанус Рахумяги был замечен на улице Старого города. Легендарный агент 007 Джеймс Бонд тоже рассекал на Aston Martin в серии «007: Спектр».