Девушки назвали 7 фраз, которые парни должны сказать после секса, чтобы был шанс на повторение

«Невнятного «вау!» будет достаточно. Мой бывший делал так, и мне всегда казалось, что он более чем доволен. Что касается меня, обычно после секса я переворачивалась на другой бок и тихонько плакала от счастья — тот парень был потрясающим», — Odd_Improvement578.