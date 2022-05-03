Можно быть безупречным любовником, но всё равно не пользоваться успехом у девушек. Красотки поделились, что важен не только процесс, но и то, что происходит после. Лайф собрал 7 оптимальных вариантов.
Девушки назвали 7 фраз, которые парни должны сказать после секса, чтобы был шанс на повторение
Девушки назвали 7 фраз, которые парни должны сказать после секса, чтобы был шанс на повторение
«Если вам действительно нужен серьёзный ответ, фраза «ты невероятная» или что-то такое же лестное на меня срабатывает безотказно», — PutAForkInHim.
«Невнятного «вау!» будет достаточно. Мой бывший делал так, и мне всегда казалось, что он более чем доволен. Что касается меня, обычно после секса я переворачивалась на другой бок и тихонько плакала от счастья — тот парень был потрясающим», — Odd_Improvement578.
«Кажется, лучшая фраза, которую я услышала после секса, была: Боже, я понятия не имел, как мне это было нужно. Спасибо», — joanzen.
«Ох, это было круто. Люблю тебя. Передай воду, пожалуйста», — OfficeChairHero.
«Давай закажем пиццу?» — nobody172942.
«Лучшая фраза — молчание. Просто улыбнитесь, поцелуйте или обнимите девушку. Не надо всё усложнять», — Not-Enough-Spoons.