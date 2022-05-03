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Девушки назвали 7 фраз, которые парни должны сказать после секса, чтобы был шанс на повторение

Limon.ee
Девушки назвали 7 фраз, которые парни должны сказать после секса, чтобы был шанс на повторение
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Секс. Иллюстративное фото.
Секс. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Можно быть безупречным любовником, но всё равно не пользоваться успехом у девушек. Красотки поделились, что важен не только процесс, но и то, что происходит после. Лайф собрал 7 оптимальных вариантов.

«Если вам действительно нужен серьёзный ответ, фраза «ты невероятная» или что-то такое же лестное на меня срабатывает безотказно», PutAForkInHim.

«Невнятного «вау!» будет достаточно. Мой бывший делал так, и мне всегда казалось, что он более чем доволен. Что касается меня, обычно после секса я переворачивалась на другой бок и тихонько плакала от счастья — тот парень был потрясающим», — Odd_Improvement578.

«Кажется, лучшая фраза, которую я услышала после секса, была: Боже, я понятия не имел, как мне это было нужно. Спасибо», joanzen.

«Ох, это было круто. Люблю тебя. Передай воду, пожалуйста», OfficeChairHero.

«Давай закажем пиццу?»  nobody172942.

«​Обычно мой жених отбивает мне пять и говорит: «Было круто!» electrickcheesecake.

«Лучшая фраза — молчание. Просто улыбнитесь, поцелуйте или обнимите девушку. Не надо всё усложнять», Not-Enough-Spoons.

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