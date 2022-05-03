Летний чес отменяется: в Турции сняли с афиш концерты Веры Брежневой, Ани Лорак и Валерия Меладзе

Недавно в СМИ появилась информация о предстоящих выступлениях экс-солистки группы «ВИА Гра» на престижных курортах Белека, где как известно, отдыхает много россиян. В афишах также значились имена Елки, Валерия Меладзе и Ани Лорак, солистов группы «Artik & Asti».

И вот вчера СМИ сообщали, что в турецком отеле отменили вышеуказанные концерты. Владельцы гостиницы сослались на сложную ситуацию в мире и отметили, что сейчас не время для громких развлечений. «Руководство выражает свою благодарность за проявленный интерес к отелю. Но из-за сложившейся ситуации в мире концерты отменены, по причине не зависящей от отеля. На нашем официальном сайте можете посмотреть достоверную информацию. Фото с датами концертов, которое растиражировали СМИ — это не наш официальный сайт», — говорится в сообщении представителя гостиницы.