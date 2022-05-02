ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонского певца Стефана проводили на «Евровидение»

Помимо Стефана, в Италию едет его девушка Виктория и семья. «Сестра сказала, что придет смотреть только финал. Я не знаю, это она так в меня верит или ей просто лень смотреть полуфинал», – посмеялся мужчина в эфире радио MyHits в прошлую пятницу.