29 апреля в итальянском ресторане Attimo Restoran в рамках проекта Gourmet Showcase состоялся эксклюзивный гурмэ-ужин от титулованного шеф-повара Ноэля Молья и дегустация вин винного дома Monpissan с сомелье Юрием Братчиком.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, сколько гурманов собралось на эксклюзивный ужин в таллиннском ресторане
Специально для гастрономического ужина Ноэль разработал свое эксклюзивное меню, состоящее из шести подач. Его виртуозная импровизация и классическое исполнение – результат полученного опыта работы в мишленовском ресторане, где в каждое блюдо вкладывалась безграничная любовь и трепетное отношение к традициям!
Пожалуй, нет лучшего способа понять и прочувствовать все тонкости сочетания вина и разных блюд, чем ужин с грамотным сомелье Юрием Братчиком. Слаженная работа шеф-повара и знамток вин позволила открыть новые нюансы вкусов и удивила яркими акцентами.
На дегустации обсуждались надписи и термины на этикетках дегустационных образцов, оценивались вкусовые и ароматические особенности предложенных напитков. Также гости смогли расширить свой кругозор и узнать много нового о винах Cantina Monpissan, которые производятся не для масс-маркета, а для узкого круга экспертов, ценителей вин и винотек премиум класса.