ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, сколько гурманов собралось на эксклюзивный ужин в таллиннском ресторане

Специально для гастрономического ужина Ноэль разработал свое эксклюзивное меню, состоящее из шести подач. Его виртуозная импровизация и классическое исполнение – результат полученного опыта работы в мишленовском ресторане, где в каждое блюдо вкладывалась безграничная любовь и трепетное отношение к традициям!

Пожалуй, нет лучшего способа понять и прочувствовать все тонкости сочетания вина и разных блюд, чем ужин с грамотным сомелье Юрием Братчиком. Слаженная работа шеф-повара и знамток вин позволила открыть новые нюансы вкусов и удивила яркими акцентами.