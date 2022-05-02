Егора Крида обматерили на корпоративе и потребовали вернуть 5 миллионов

Егор был приглашенным артистом на дне рождении девушки. Выступление звезды заказала мама именинницы. Еще до начала мини-концерта Крид чувствовал неладное, а потому выпил успокоительных таблеток. Также менеджер пояснила звезде, что в зале его ожидают пьяные богатые дети.

«У меня было предчувствие, что какое-то дерьмо случится. Появилась легкая нервозность. Я, как человек болеющий паническими атаками, закинул немного новопасситика: переживал, думал текст где-то забуду, так как давно не выступал. Хотелось на полную мощность отработать», – рассказал певец.

Некоторое время все шло хорошо, вокалист спел семь песен и увидел, что к нему приближается какая-то женщина с криками.

«Я краем глаза вижу, что к сцене какая-то женщина подходит и начинает орать: «За что мы заплатили пять миллионов? Где те песни, которые мы заказали?». Я примерно понял, что это какой-то человек из семьи», – вспоминает тот злополучный день 27-летний вокалист.

Увидев такое отношение Егор сразу же сказал своему менеджеру, что не собирается продолжать петь. В этот момент та же самая женщина стала вслед орать: «Собрали свои шмотки и свалили со сцены!» Выпроводив вокалиста, заказчики вечеринки включили песни группы «Би-2».

Певец вместе с командой последовал в гримерку. «Часто бывает такое, что люди выпьют, но эти женщины явно были не под алкоголем. Они обдолбанные я не знаю чем», – поделился с подписчиками звезда во время стрима в Twitch.