Принцесса огорошена: 11 правил, которым обязана следовать маленькая Шарлотта Кембриджская

Для своего возраста малышка уверенно держится на публике и всегда охотно позирует фотографам (вспомните хотя бы свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, на которой главной звездой стала именно принцесса Шарлотта). Она уже научилась махать по-королевски и делает это не хуже взрослых членов семьи.

Давайте же разберемся, какие именно правила уже сейчас обязана соблюдать маленькая принцесса Шарлотта.

Должна изучать иностранные языки

Принцесса Шарлотта, как и ее братья, обязана знать несколько иностранных языков. В свои три года девочка, помимо родного английского, уже владеет испанским. Малышку обучает ее няня, уроженка Испании Мария Борелло.

В будущем Шарлотта также будет осваивать французский язык, которым в совершенстве владеет ее прабабушка, королева Елизавета II.

Не может сидеть за одним столом со взрослыми членами королевской семьи

Шарлотта уже сейчас посещает мероприятия во дворце — естественно, под присмотром своих родителей. Однако за один стол со взрослыми девочке пока не разрешают садиться. Все потому, что каждый присутствующий на мероприятии подобного рода должен уметь поддерживать светскую беседу и прекрасно знать манеры. В настоящий момент маленькая принцесса может обсуждать разве что свои занятия и детсадовских друзей. Так что пока Шарлотте приходится довольствоваться специальным столом для детей.

Должна носить платья с воротничком

Поклонники королевской семьи Великобритании часто критикуют Кейт Миддлтон за то, что она одеваются старомодно и своих детей приучает к этому. Однако это не блажь супруги принца Уильяма, а необходимость. Все модные правила обговорены в протоколе (нарушать его — себе дороже: королева вряд ли будет терпеть такую дерзость). Именно поэтому принцесса Шарлотта чаще всего появляется на публике в однообразных платьях в стиле 1950-х. Кстати, у наряда малышки обязательно должен быть съемный воротничок. Кто знает, возможно, с возрастом Шарлотта взбунтуется и станет настоящей фэшэнистой.

Должна носить банты в волосах

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что принцесса Шарлотта всегда появляется на публике с одним и тем же аксессуаром на голове (меняется только его цвет и размер)?

Как только локоны малышки стали достаточно длинными, она начала носить банты. Оказывается, и это неспроста: свод правил требует того, чтобы маленькие принцессы закалывали волосы.

Должна носить классические туфли