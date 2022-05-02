Члены британской королевской семьи должны беспрекословно следовать протоколу, даже самые юные. Woman выяснили, какие строгие правила приходится соблюдать семилетней принцессе Шарлотте.
Принцесса огорошена: 11 правил, которым обязана следовать маленькая Шарлотта Кембриджская
Для своего возраста малышка уверенно держится на публике и всегда охотно позирует фотографам (вспомните хотя бы свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, на которой главной звездой стала именно принцесса Шарлотта). Она уже научилась махать по-королевски и делает это не хуже взрослых членов семьи.
Давайте же разберемся, какие именно правила уже сейчас обязана соблюдать маленькая принцесса Шарлотта.
Должна изучать иностранные языки
Принцесса Шарлотта, как и ее братья, обязана знать несколько иностранных языков. В свои три года девочка, помимо родного английского, уже владеет испанским. Малышку обучает ее няня, уроженка Испании Мария Борелло.
В будущем Шарлотта также будет осваивать французский язык, которым в совершенстве владеет ее прабабушка, королева Елизавета II.
Не может сидеть за одним столом со взрослыми членами королевской семьи
Шарлотта уже сейчас посещает мероприятия во дворце — естественно, под присмотром своих родителей. Однако за один стол со взрослыми девочке пока не разрешают садиться. Все потому, что каждый присутствующий на мероприятии подобного рода должен уметь поддерживать светскую беседу и прекрасно знать манеры. В настоящий момент маленькая принцесса может обсуждать разве что свои занятия и детсадовских друзей. Так что пока Шарлотте приходится довольствоваться специальным столом для детей.
Должна носить платья с воротничком
Поклонники королевской семьи Великобритании часто критикуют Кейт Миддлтон за то, что она одеваются старомодно и своих детей приучает к этому. Однако это не блажь супруги принца Уильяма, а необходимость. Все модные правила обговорены в протоколе (нарушать его — себе дороже: королева вряд ли будет терпеть такую дерзость). Именно поэтому принцесса Шарлотта чаще всего появляется на публике в однообразных платьях в стиле 1950-х. Кстати, у наряда малышки обязательно должен быть съемный воротничок. Кто знает, возможно, с возрастом Шарлотта взбунтуется и станет настоящей фэшэнистой.
Должна носить банты в волосах
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что принцесса Шарлотта всегда появляется на публике с одним и тем же аксессуаром на голове (меняется только его цвет и размер)?
Как только локоны малышки стали достаточно длинными, она начала носить банты. Оказывается, и это неспроста: свод правил требует того, чтобы маленькие принцессы закалывали волосы.
Должна носить классические туфли
Большинство современных мам выбирают для своих детей удобную, но при этом достаточно модную обувь. У Кейт Миддлтон такой опции нет: принцесса Шарлотта, ровно как и ее братья, может носить только вечную классику. В подобной модели «унисекс» в свое время приходилось гулять и отцу, и дедушке и даже прабабушке малышки. Интересно, что во многом благодаря Шарлотте такая обувь снова стала трендовой. Подобная пара имеется даже в гардеробе у Харпер Бекхэм, а ее мама уж точно разбирается в моде.
Должна надевать платья в тон нарядам матери
В свое время королева Елизавета II одевала своих детей в единой цветовой гамме. Сегодня так поступает герцогиня Кэтрин: маленькая Шарлотта пусть и редко появляется на публике, но всегда в платьях, которые по тонам идеально сочетаются с нарядами мамы.
Кстати, членам правящей семьи Великобритании строго-настрого запрещено одеваться ярче монархини. Королева даже как-то раз сказала, что выбирает наряды броского цвета, чтобы ее всегда могли заметить в толпе.
Не может носить тиары до своей свадьбы
Многие люди считают, что у каждой принцессы есть своя диадема, которую она гордо надевает по особым случаям. Однако у крошки Шарлотты нет такого украшения. Более того, в ближайшие лет 15 дочь принца Уильяма и Кейт Мидллтон вряд ли обзаведется собственным аксессуаром. Все потому, что по протоколу незамужним девушкам запрещено надевать тиару. Оказывается, это украшение символизирует то, что женщина уже «занята» и не находится в поисках мужа.
Не может иметь личный аккаунт в соцсетях
Сегодня страницы в социальных сетях есть даже у кошек и собак, не говоря о детях продвинутых мамаш, живописующих каждый их шаг. Однако принцессе Шарлотте даже не стоит мечтать о собственном аккаунте. Судя по всему, с друзьями ей придется общаться по старинке — по телефону, а снимки для Инстаграма (запрещенная в России экстремистская организация) распечатывать и раскладывать по фотоальбомам.
Ситуация не изменится, даже когда девочка станет старше. За это ей стоит сказать «спасибо» своему дяде, принцу Гарри. В свое время он активно вел аккаунт в Фейсбуке под фейковым именем, но хакерам удалось вычислить, кто же на самом деле скрывается под псевдонимом Спайк Уэллс. Закончилось все тем, что герцог Сассекский удалил страницу в соцсети.
Не должна сутулиться
Замечали ли вы, что осанка почти всех членов королевской семьи стремится к идеальной? Все потому, что Елизавета II запрещает родным горбиться, и себе в свои 92 года не позволяет расслабляться.
Малышей учат держать спину ровно чуть ли не с того момента, как они начинают делать первые шаги.
Принцессе Шарлотте приходится учиться еще и тому, как правильно сидеть. Благо, ей есть с кого брать пример: мама девочки давно освоила коронную «позу герцогини».
Должна уметь делать реверанс
Дворцовый протокол — штука серьезная и, судя по всему, изучить его не так уж и просто (ближайшие полгода, например, Меган Маркл будет «грызть гранит науки» под руководством советницы королевы Саманты Коэн). Одно из главных правил, которое распространяется и на юных представительниц монаршей семьи: все они должны делать реверанс перед королевой. Принцесса Шарлотта уже осваивает искусство выполнения реверанса, ведь это не так просто, как кажется.
Должна уметь махать рукой по-королевски
В свои три года Шарлотта уже смогла освоить одно важное умение — так называемый Windsor Wave. Девочка прекрасно знает, как правильно и грациозно махать рукой (движения должны быть едва уловимыми), что и продемонстрировала, когда навещала маму и младшего брата в роддоме, а также во время недавней свадьбы своего дяди, принц Гарри.