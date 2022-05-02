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Принцесса огорошена: 11 правил, которым обязана следовать маленькая Шарлотта Кембриджская

Limon.ee
Принцесса огорошена: 11 правил, которым обязана следовать маленькая Шарлотта Кембриджская
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Briti printsess Charlotte
Briti printsess Charlotte Фото: duchess of cambridge

Члены британской королевской семьи должны беспрекословно следовать протоколу, даже самые юные. Woman выяснили, какие строгие правила приходится соблюдать семилетней принцессе Шарлотте.

Для своего возраста малышка уверенно держится на публике и всегда охотно позирует фотографам (вспомните хотя бы свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, на которой главной звездой стала именно принцесса Шарлотта). Она уже научилась махать по-королевски и делает это не хуже взрослых членов семьи.

Давайте же разберемся, какие именно правила уже сейчас обязана соблюдать маленькая принцесса Шарлотта.

Должна изучать иностранные языки

Принцесса Шарлотта, как и ее братья, обязана знать несколько иностранных языков. В свои три года девочка, помимо родного английского, уже владеет испанским. Малышку обучает ее няня, уроженка Испании Мария Борелло.

В будущем Шарлотта также будет осваивать французский язык, которым в совершенстве владеет ее прабабушка, королева Елизавета II.

Не может сидеть за одним столом со взрослыми членами королевской семьи

Шарлотта уже сейчас посещает мероприятия во дворце — естественно, под присмотром своих родителей. Однако за один стол со взрослыми девочке пока не разрешают садиться. Все потому, что каждый присутствующий на мероприятии подобного рода должен уметь поддерживать светскую беседу и прекрасно знать манеры. В настоящий момент маленькая принцесса может обсуждать разве что свои занятия и детсадовских друзей. Так что пока Шарлотте приходится довольствоваться специальным столом для детей.

Должна носить платья с воротничком

Поклонники королевской семьи Великобритании часто критикуют Кейт Миддлтон за то, что она одеваются старомодно и своих детей приучает к этому. Однако это не блажь супруги принца Уильяма, а необходимость. Все модные правила обговорены в протоколе (нарушать его — себе дороже: королева вряд ли будет терпеть такую дерзость). Именно поэтому принцесса Шарлотта чаще всего появляется на публике в однообразных платьях в стиле 1950-х. Кстати, у наряда малышки обязательно должен быть съемный воротничок. Кто знает, возможно, с возрастом Шарлотта взбунтуется и станет настоящей фэшэнистой.

Должна носить банты в волосах

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что принцесса Шарлотта всегда появляется на публике с одним и тем же аксессуаром на голове (меняется только его цвет и размер)?

Как только локоны малышки стали достаточно длинными, она начала носить банты. Оказывается, и это неспроста: свод правил требует того, чтобы маленькие принцессы закалывали волосы.

Должна носить классические туфли

Большинство современных мам выбирают для своих детей удобную, но при этом достаточно модную обувь. У Кейт Миддлтон такой опции нет: принцесса Шарлотта, ровно как и ее братья, может носить только вечную классику. В подобной модели «унисекс» в свое время приходилось гулять и отцу, и дедушке и даже прабабушке малышки. Интересно, что во многом благодаря Шарлотте такая обувь снова стала трендовой. Подобная пара имеется даже в гардеробе у Харпер Бекхэм, а ее мама уж точно разбирается в моде.

Должна надевать платья в тон нарядам матери

В свое время королева Елизавета II одевала своих детей в единой цветовой гамме. Сегодня так поступает герцогиня Кэтрин: маленькая Шарлотта пусть и редко появляется на публике, но всегда в платьях, которые по тонам идеально сочетаются с нарядами мамы.

Кстати, членам правящей семьи Великобритании строго-настрого запрещено одеваться ярче монархини. Королева даже как-то раз сказала, что выбирает наряды броского цвета, чтобы ее всегда могли заметить в толпе.

Не может носить тиары до своей свадьбы

Многие люди считают, что у каждой принцессы есть своя диадема, которую она гордо надевает по особым случаям. Однако у крошки Шарлотты нет такого украшения. Более того, в ближайшие лет 15 дочь принца Уильяма и Кейт Мидллтон вряд ли обзаведется собственным аксессуаром. Все потому, что по протоколу незамужним девушкам запрещено надевать тиару. Оказывается, это украшение символизирует то, что женщина уже «занята» и не находится в поисках мужа.

Не может иметь личный аккаунт в соцсетях

Сегодня страницы в социальных сетях есть даже у кошек и собак, не говоря о детях продвинутых мамаш, живописующих каждый их шаг. Однако принцессе Шарлотте даже не стоит мечтать о собственном аккаунте. Судя по всему, с друзьями ей придется общаться по старинке — по телефону, а снимки для Инстаграма (запрещенная в России экстремистская организация) распечатывать и раскладывать по фотоальбомам.

Ситуация не изменится, даже когда девочка станет старше. За это ей стоит сказать «спасибо» своему дяде, принцу Гарри. В свое время он активно вел аккаунт в Фейсбуке под фейковым именем, но хакерам удалось вычислить, кто же на самом деле скрывается под псевдонимом Спайк Уэллс. Закончилось все тем, что герцог Сассекский удалил страницу в соцсети.

Не должна сутулиться

Замечали ли вы, что осанка почти всех членов королевской семьи стремится к идеальной? Все потому, что Елизавета II запрещает родным горбиться, и себе в свои 92 года не позволяет расслабляться.

Малышей учат держать спину ровно чуть ли не с того момента, как они начинают делать первые шаги.

Принцессе Шарлотте приходится учиться еще и тому, как правильно сидеть. Благо, ей есть с кого брать пример: мама девочки давно освоила коронную «позу герцогини».

Должна уметь делать реверанс

Дворцовый протокол — штука серьезная и, судя по всему, изучить его не так уж и просто (ближайшие полгода, например, Меган Маркл будет «грызть гранит науки» под руководством советницы королевы Саманты Коэн). Одно из главных правил, которое распространяется и на юных представительниц монаршей семьи: все они должны делать реверанс перед королевой. Принцесса Шарлотта уже осваивает искусство выполнения реверанса, ведь это не так просто, как кажется.

Должна уметь махать рукой по-королевски

В свои три года Шарлотта уже смогла освоить одно важное умение — так называемый Windsor Wave. Девочка прекрасно знает, как правильно и грациозно махать рукой (движения должны быть едва уловимыми), что и продемонстрировала, когда навещала маму и младшего брата в роддоме, а также во время недавней свадьбы своего дяди, принц Гарри.

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