Рассказываем, где вам лучше работать в зависимости от гороскопа.
Какая профессия принесет вам много денег по знаку Зодиака
Любимая работа приносит не только хороший заработок, но и удовлетворение. Выбор профессии — очень важная составляющая нашей жизни. Темперамент человека зачастую зависит от даты рождения, а энергетика личности накладывает свои запросы на вид увлечений. Астролог Ануш Григорьянц рассказала, куда нужно идти, чтобы полностью реализовать свои интересы и получать при этом хорошие деньги.
– Для того чтобы ответить на вопрос, какую профессию выбрать конкретному человеку, одного знака Зодиака мало. Необходимо знать конкретную дату и час рождения. Но, безусловно, существуют и общие характеристики для каждого знака. Все они относятся к одной из четырех стихий — огонь, земля, вода и воздух, которые в целом определяют темперамент человека и направленность по интересам, пишет wday.ru.
Огненные знаки — энергия и творчество
Овен
«Огненность» Овна — это настоящее пламя. Энергия представителей данного знака поможет реализоваться там, где требуется активность. Это может быть ручной труд от шитья до ремонта чего-либо — автосервис, строительство, услуги по ремонту бытовой техники и другое.
При этом Овну необходимо идти через преодоление трудностей. Из них получаются хорошие военные, спортсмены, тренеры. Вокальная карьера — одно из направлений по реализации творческого потенциала и пробивных способностей. Яркими представителями данного знака являются Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
Овен быстро принимает решения, он рисковый предприниматель и хороший менеджер в кризисных ситуациях. Он относится к типу «вечный борец». Любит браться за новые дела и очень часто выходит победителем.
Лев
Солнце Льва горит ровно, упорно и заметно для всех. Это известные карьеристы в самом неплохом смысле этого слова. Ради похвалы своего таланта они готовы свернуть горы и выложиться на все сто. Уже с молодости они могут похвастаться, что достигли определенных высот. К зрелому возрасту, как правило, гордятся высокой должностью и хорошими заработками.
Львы очень любят быть на авансцене со своим «концертом на публику». Им подходит яркое творчество всех мастей, организация праздников и шоу-бизнес, для них просто создана политическая арена и любая сфера, где можно ярко показать себя.
Из-за того, что они эмоционально относятся к критике и собственным промахам, представители данного знака стараются не допускать ошибок. Они не любят, чтобы ими командовали, хотя сами противятся контролировать чужую работу. Именно поэтому стараются быть самостоятельными, а не служить работодателю. Это может быть собственный бизнес с малым количеством подчиненных или тот, где можно незаметно делегировать обязанности на заместителей. Их щедрость, дружелюбие и оптимизм всегда помогают им в карьере.
Короче, везде, где могут быть овации, комплименты и цветы, там Львы.
Стрелец
Огонь Стрельца всегда мечтает о хорошей должности и высоком статусе. Стрелец — мотиватор и вдохновитель. Он способен всем рассказать, как жить, куда путь держать и чем заниматься. Он способен загореться одной идеей и зажечь ею все окружение (читайте также: Без них было бы скучно: за что мы любим девушек-Стрельцов).
Представители этого знака всегда мечтают выйти в высший свет общества, поэтому они — элита всех профессий. Данный знак способен вести за собой массы людей, поэтому среди политиков и руководителей государства часто встречаются Стрельцы. Их можно назвать «комиссарами» — людьми, ответственными за идеологию.
Их интересуют статусные и элитные виды спорта — шахматы, конный спорт, гольф. Все, где требуется стратегия, — для Стрельцов.
Девятый знак зодиакального гороскопа интересует все, что от него далеко, и все, что требует авторитетности. Стрелец всегда увлечен зарубежными поездками, изучением языков и заграничного опыта. Его влечет не то, что далеко от него, а то, что делает его авторитетнее. Стрельцу очень важно учиться и никогда не останавливаться на одних и тех же знаниях. Им важны сертификаты и дипломы.
Бухгалтерско-финансовая кропотливость не для него, а вот в банковской системе, где требуется стратегия, он будет на своем месте. Ему можно попробовать себя в продюсерской деятельности, в туризме, в творчестве.
Земные знаки — терпеливость, степенность и надежность
Телец
Тельцы — это плодородная земля, которая способна накормить всех. Представители данного знака никогда не купят одну бутылку растительного масла, им нужны запасы, они по своей сути накопители. Именно поэтому Тельцы часто отвечают за складирование, хранение и увеличение запасов. Они идеальные работники на продовольственных складах, прекрасные снабженцы, мерчандайзеры магазинов или, проще говоря, товароведы.
Тельцам важно всегда иметь свои деньги, они не будут жить в кредит. Они стремятся к собственной предпринимательской деятельности, и это классные руководители малого бизнеса. Они крепки и надежны, тихи и выносливы, но критику воспринимают болезненно.
Тельцы пунктуальны и педантичны, они могут быть прекрасными работниками банков. Они скрупулезно придерживаются всех пунктов законов и… рецептов, поэтому из них получаются прекрасные повара. Также они пристрастны к фермерству и ландшафтному дизайну. Так как они любят деньги, то изготовление или продажа ювелирных украшений — тоже их прерогатива.
Дева
Символ Девы — рациональность. Они желают быть везде полезными и помогать другим людям. Их трудолюбие и системный подход пригодятся в сфере обслуживания. Это салоны красоты, кафе, администрирование всех уровней, продавцы-консультанты, помощники руководителей.
Из них получаются прекрасные медсестры и врачи-терапевты. При этом операционная, где нужно резать и удалять, не для них. Девы стараются выбрать специальность, в которой можно будет увидеть конечный результат. Они очень продуктивны в сфере в бизнеса и науки, где требуются повышенная структурность и аналитика.
С искусством у этого знака все гораздо сложнее, хотя есть много известных Дев — Софи Лорен, Фаина Раневская, Земфира.
Все свои обязанности Девы выполняют лучше других, и если даже все сделано идеально, они найдут то, что нужно исправить. Аналитическая работа также создана для них, поэтому сотрудник в логистике данного знака Зодиака будет одним из лучших.
Козерог
Земной символ знака — скалы. Козерог непоколебим и медленно и верно тянется вверх. Терпение — его лучший союзник, а присущая ему целенаправленность никогда не даст свернуть с намеченного пути. Поставьте Козерогу цель и отойдите, не мешайте, он всегда дойдет до вершины. Представители знака могут служить только в тех сферах, где есть возможность роста и перспективы. Не демонстрируя свои амбиции, Козерог признает, что ему нужна карьера, и он ее добьется. Именно поэтому из них получаются замечательные, спокойные, но настойчивые руководители.
Для людей земного знака хороши сферы, связанные с недвижимостью, строительным бизнесом. Их тянет к твердым природным породам, поэтому они прекрасные каменщики, плотники или резчики по дереву. Не исключено, что в ювелирных работах они проявят свои творческие способности.
Козероги — потрясающие чиновники и хорошие работники во всех бюрократических государственных структурах.
Воздушные знаки — любовь к свободе, общительность
Близнецы
Воздух проникает везде, он любопытный, подвижный легкий и прозрачный. Так и люди воздушных знаков стремятся к чему-то новому и непредсказуемому. Близнецы — одни из самых легких на подъем знаков. Они требуют много информации и живого общения, при этом не вникают в детали. Предпочитают интеллектуальный труд физическому.
Легко заводя знакомства, знак Зодиака без труда устраивается переговорщиком в продажи, экскурсоводом, переводчиком, таксистом. Имея двойственную, непостоянную натуру, Близнецы могут быть хитрыми и изворотливыми предпринимателями.
Один из самых больших талантов знака — писательство. Поэтому для него открыты журналистика, редакторство, книжное издательство, в котором он может не только писать романы, сказки и другое, а также быть составителем атласов и энциклопедий.
Весы
Знак, в котором рулят равновесие и гармония. У Весов отлично развито чувство прекрасного. Они его реализуют в любой профессии: через слово — в юриспруденции, через вещи — в дизайне, через краски — в мейкапе. То есть Весы наиболее полноценно смогут раскрыть себя в сфере моды, красоты, развлечений, дизайна. Из них получаются талантливые модельеры, визажисты, оформители.
Весы — прирожденные дипломаты, ведь самое главное для них — найти баланс не только во внешнем мире, но и в отношениях людей. Они умеют выслушать, пытаются понять другую сторону и выстроить гармоничные связи. Также подойдут профессии, где нужно уладить конфликты и избежать разногласия, — судья, адвокат, юрист.
Единственное, чего не всегда хватает этому знаку, решимости. Поэтому в предпринимательстве им часто нужен партнер.
Водолеи
Этот знак можно назвать самым быстрым воздухом. То есть он самый пронырливый и свободный из всех воздушных знаков. Среди представителей знаков Зодиака у Водолея встречается самое большое количество мечтателей и фантазеров. Люди, представляющие одиннадцатый знак, часто меняют сферу и вид деятельности, они не могут усидеть в офисе полный рабочий день, поэтому ищут себе фриланс и удаленку.
Непоседам подойдет заработок от блогерства, IT-деятельность и сферы, где необходимо блистать идеями и новаторством. Изобретения, новейшие разработки, исследования — их родная стихия. Вспомним несколько гениев-Водолеев — Ландау, Менделеев, Дарвин.
Водные знаки — эмоции и чувства
Рак
Знак, который может жить как в воде, так и на суше. Раки отличаются эмоциональностью, проницательностью и тем, что они хорошо разбираются в людях. Эти ребята настолько сентиментальны и заботливы, что им просто «прописано» заниматься тем, что связано с домом и опекой. Это могут быть специализации в детских садах, в питомниках для животных и растений.
Раки не переносят критику и давление, они впечатлительны, склонны к излишнему самокопанию и преувеличению своих проблем. Вкупе с тем, что Раки рачительны и осмотрительны, они умеют расположить к себе собеседника.
Из представителей данного знака получаются лучшие пекари, рестораторы, сотрудники отельного бизнеса, садовники, цветоводы и менеджеры по кадрам. Им неплохо задуматься о своем бизнесе по подбору персонала по ведению домашнего хозяйства, например, нянечек, сиделок, горничных или гувернанток.
Мореплаватель, рыбак и водолаз — тоже профессии для Раков.
Скорпион
Противоречивые натуры имеют яркие черты характера. Из «злых» сторон — гордость, зависть, ненависть, ревность, тщеславие, жесткость. Из «добрых» — мужество и упорство, способность трансформироваться и быстро восстанавливаться после кризиса. Интересы Скорпиона слишком разнообразны, поэтому они сталкиваются с трудностями выбора и не могут остановиться только на одной профессии. На них нельзя давить. Определение сферы деятельности должно происходить самостоятельно.
Исходя из темперамента и уникального характера, Скорпионам подойдут военные профессии. Причем не стратегические, а более тайные подразделения. Они могут быть прекрасными детективами и следователями. Скорпионы зачастую выбирают службу в органах власти и в государственных органах. Из них получаются успешные бизнесмены и банкиры.
Есть им место и в традиционной и нетрадиционной медицине: из них получаются хорошие врачи-психиатры, гипнотерапевты или экстрасенсы, маги, шаманы.
Рыбы
Двенадцатый, последний мистический знак Зодиака. В Рыбах все превращено в эмоции. Это люди, живущие в мечтах. Они идеалисты и все время стремятся к несбыточному совершенству, при этом они мистически настроены и нравственны.
Они могут быть духовниками, художниками, поэтами, музыкантами. Все, что требует вдохновения, подойдет этому знаку. Однако зачастую им мешают лень и меланхолия, а депрессия и апатия сбивают их с пути.
Из подходящих профессий можно назвать на первый взгляд абсолютно разные виды деятельности: психологи и кинопроизводители, составители ароматов и мореплаватели, преподаватели йоги и врачи, общественные деятели и биржевые маклеры. Как уже было сказано выше, главное — вдохновение.
Благодаря своему деликатному характеру, но отсутствию самодисциплины и уверенности в себе Рыбам редко светит руководящая должность. Так что плывите, Рыбки, по течению, которое называют увлеченностью.