Какая профессия принесет вам много денег по знаку Зодиака

Представители этого знака всегда мечтают выйти в высший свет общества, поэтому они — элита всех профессий. Данный знак способен вести за собой массы людей, поэтому среди политиков и руководителей государства часто встречаются Стрельцы. Их можно назвать «комиссарами» — людьми, ответственными за идеологию.

Их интересуют статусные и элитные виды спорта — шахматы, конный спорт, гольф. Все, где требуется стратегия, — для Стрельцов.

Девятый знак зодиакального гороскопа интересует все, что от него далеко, и все, что требует авторитетности. Стрелец всегда увлечен зарубежными поездками, изучением языков и заграничного опыта. Его влечет не то, что далеко от него, а то, что делает его авторитетнее. Стрельцу очень важно учиться и никогда не останавливаться на одних и тех же знаниях. Им важны сертификаты и дипломы.

Бухгалтерско-финансовая кропотливость не для него, а вот в банковской системе, где требуется стратегия, он будет на своем месте. Ему можно попробовать себя в продюсерской деятельности, в туризме, в творчестве.

Земные знаки — терпеливость, степенность и надежность

Телец

Тельцы — это плодородная земля, которая способна накормить всех. Представители данного знака никогда не купят одну бутылку растительного масла, им нужны запасы, они по своей сути накопители. Именно поэтому Тельцы часто отвечают за складирование, хранение и увеличение запасов. Они идеальные работники на продовольственных складах, прекрасные снабженцы, мерчандайзеры магазинов или, проще говоря, товароведы.

Тельцам важно всегда иметь свои деньги, они не будут жить в кредит. Они стремятся к собственной предпринимательской деятельности, и это классные руководители малого бизнеса. Они крепки и надежны, тихи и выносливы, но критику воспринимают болезненно.

Тельцы пунктуальны и педантичны, они могут быть прекрасными работниками банков. Они скрупулезно придерживаются всех пунктов законов и… рецептов, поэтому из них получаются прекрасные повара. Также они пристрастны к фермерству и ландшафтному дизайну. Так как они любят деньги, то изготовление или продажа ювелирных украшений — тоже их прерогатива.

Дева

Символ Девы — рациональность. Они желают быть везде полезными и помогать другим людям. Их трудолюбие и системный подход пригодятся в сфере обслуживания. Это салоны красоты, кафе, администрирование всех уровней, продавцы-консультанты, помощники руководителей.

Из них получаются прекрасные медсестры и врачи-терапевты. При этом операционная, где нужно резать и удалять, не для них. Девы стараются выбрать специальность, в которой можно будет увидеть конечный результат. Они очень продуктивны в сфере в бизнеса и науки, где требуются повышенная структурность и аналитика.

С искусством у этого знака все гораздо сложнее, хотя есть много известных Дев — Софи Лорен, Фаина Раневская, Земфира.