Если ребенка укусил клещ: что делать и чего не делать, чтобы избежать тяжелых последствий

По статистике детей клещи кусают чаще, чем взрослых, а домашних животных (например, собак) — чаще, чем детей. Однако именно дети наиболее сильно страдают от заболеваний, которыми клещи могут инфицировать человека после укуса.

По статистике детей клещи кусают чаще, чем взрослых, а домашних животных (например, собак) — чаще, чем детей. Однако именно дети наиболее сильно страдают от заболеваний, которыми клещи могут инфицировать человека после укуса.

Клещ: что за «зверь» такой коварный?

Вопреки распространенному мнению, клещи — это не насекомые. Хотя их частенько так называют, без претензии на научную точность. Но люди, «подкованные» в зоологии, подтвердят, что клещи — это животные, относящиеся к типу членистоногих и классу паукообразных. И все это, естественно, не добавляет им привлекательности.

Традиционно, клещей не «любят», презирают и бояться, как клопов или тараканов. И по большому счету, есть за что! Мало того, что они кусаются и сосут кровь, они еще и способны заразить человека страшными тяжелыми заболеваниями. Которые особенно опасны для детей — в силу того, что детский иммунитет еще не так развит и силен, как «выдержанный» взрослый.

Первые активные особи клещей появляются уже в апреле. Несмотря на то, что ни прыгать, ни летать клещи не способны, подцепить их очень просто — они попадают на свои «жертвы» с кустарников или с высокой травы, намертво цепляясь сперва за одежду, а потом уже — и за кожу. Наиболее точный момент для «броска» клещи выбирают по запаху — они прекрасно чуют приближение человека или животных за несколько десятков метров. Клещи не падают на нас с деревьев, как многие полагают — они просто не могут взобраться так высоко, да и делать им там нечего. Наоборот, обитая в траве и на низких кустарниках, клещи, как правило, цепляются за наши брюки, юбки и куртки, а потом ловко ползут наверх, «ведомые» запахом кожи и потовых желез.

При укусе клещ не только «вбуравливается» в кожу с головой (буквально!), но и еще для пущей надежности союза со своей жертвой выделяет в слюну особое вещество, которое буквально приклеивает насекомое к месту укуса. Поэтому клещ может несколько дней подряд в прямом смысле слова упиваться кровью своего «хозяина», и при этом никакие силы ветра, воды, трения или притяжения не властны оторвать его от жертвы.