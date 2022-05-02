В Украине нашли парня «с наушниками», который стал мемом на видео из кафе с Анжелиной Джоли

Оказалось, что парня зовут Юлиан, он из Львова, ему 14 лет, учится в 8 классе. В кафе он оказался случайно, ехал забирать велосипед, но маршрутки долго не было, решил перекусить:

"Я слышал краем уха, что говорят по-английски, смотрю, какая-то знаменитость, но сразу не узнал. Потом понял, что это Анжелина Джоли. в жизни она даже красивее, чем в фильмах. Приехал домой, а мама говорит, что я уже популярный, попал почти во все паблики. Теперь собираю мемы с собой, в этом ничего плохого нет, пусть люди делятся позитивом".