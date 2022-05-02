Пт, 6.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Пока в Таллинне переименовывают кремовые булочки, Самарский завод выпускает «батончик Эстонский»

Limon.ee
Пока в Таллинне переименовывают кремовые булочки, Самарский завод выпускает «батончик Эстонский»
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Хлеб
Хлеб Фото: Shutterstock

Самарский хлебозавод №5 выпускает серию хлебов, посвященных Прибалтике.

Вы только вчитайтесь в описание этого хлеба!

Карамельный оттенок мякиша этого хлеба контрастирует с темной корочкой и вкраплениями осолодованных зерен ржи. Структура мякиша легкая и эластичная.

Черный хлеб "батончик Эстонский"
Черный хлеб "батончик Эстонский" Фото: Postimees

Как вам, хотели бы попробовать?

Ключевые слова
Наверх