Самарский хлебозавод №5 выпускает серию хлебов, посвященных Прибалтике.
ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Пока в Таллинне переименовывают кремовые булочки, Самарский завод выпускает «батончик Эстонский»
Пока в Таллинне переименовывают кремовые булочки, Самарский завод выпускает «батончик Эстонский»
Вы только вчитайтесь в описание этого хлеба!
Карамельный оттенок мякиша этого хлеба контрастирует с темной корочкой и вкраплениями осолодованных зерен ржи. Структура мякиша легкая и эластичная.
Как вам, хотели бы попробовать?