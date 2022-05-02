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Лена Катина выходит замуж за больного раком российского бизнесмена

Limon.ee
Лена Катина выходит замуж за больного раком российского бизнесмена
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Лена Катина в Таллинне, 10.01.2020
Лена Катина в Таллинне, 10.01.2020 Фото: Konstantin Sednev

Экс-солистка группы t.А.T.u. Лена Катина выходит замуж за долларового миллионера Дмитрия Спиридонова, генерального директора и сооснователя платежного сервиса CloudPayments. О радостном событии пара сообщила в Instagram, пишет Сплетник.

Хочу поделиться с вами радостью! Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. И да, я сказала да!

— написала Лена.

Публикацию она сопроводила совместным фото с женихом и снимком, на котором можно увидеть обручальное кольцо с крупным бриллиантом.

Будущие супруги познакомились на празднике в честь дня рождения Спиридонова, куда Катину пригласили выступить. Встречаться они начали в июне прошлого года.

Сейчас пара переживает непростой период — в марте у Дмитрия случился рецидив рака щитовидной железы. В соцсетях предприниматель благодарит Лену за поддержку и говорит, что будет жить ради нее.

Единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив. Люблю своего Рыжика.

За плечами у Лены Катиной шесть лет брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем, от которого она родила сына Александра.

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