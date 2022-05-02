Олег Тиньков заявил, что власти России вынудили его «за копейки» продать долю в банке после того, как он выступил против войны

По словам Тинькова, за TCS Group он получил лишь около 3% реальной, по его мнению, стоимости актива. «Я продал за копейки», — сказал бизнесмен, не уточняя сумму.

Тиньков рассказал, что его вынудили в экстренном порядке продавать долю после того, как он выступил с антивоенными высказываниями. По его словам, представители администрации президента также связались с руководством банка и угрожали национализировать его, если «Тинькофф» не разорвет связи с основателем. «Это было похоже на положение заложника — ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры», — заявил Тиньков.

При этом бизнесмен подчеркнул, что и так собирался выходить из российских активов, так как «не верит, что у России есть будущее» при действующей власти и не готов к тому, что «его бренд и его имя будут ассоциироваться со страной, которая нападает на соседей вообще без всякого повода».

Тиньков уверяет, что многие высокопоставленные чиновники и бизнесмены в частных беседах выражают недовольство происходящим, но боятся публично заявлять об этом. «Они понимают, что связаны с Западом, а они быстро, быстро превращаются в Иран. И им это не нравится. Они хотят, чтобы их дети проводили летние каникулы на Сардинии», — сказал он.