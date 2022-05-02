УЧАСТВУЙТЕ! ⟩ Студия красоты NANOASIA в Таллинне разыгрывает роскошные процедуры ко Дню матери

Мама - сколько любви и тепла в этом слове, сколько любви и тепла мама дарит нам!

Как хочется сделать для мамы что-то особенное, чтобы она почувствовала, как я ее люблю. Что бы такое волшебное придумать для нее? Не просто подарить цветы, конфетки или духи, а хочется, чтобы она запомнила этот весенний день.