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Otsing

ФОТО! ⟩ Смотри, какое уютное такси курсирует по острову Аэгна

Limon.ee
Смотри, какое уютное такси курсирует по острову Аэгна
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1 мая состоялся первый рейс на остров Аэгна на скоростном катамаране Vegtind.

Теперь до острова Аэгна дважды в день, кроме вторника, можно добраться на катамаране. Отправиться на остров можно из пассажирского порта у Горхолла (причал, где швартовались паромы Linda Line).

Мы прокатились на первом рейсе Vegtind: смотри, как это было в галерее.

Кстати, а по острову можно передвигаться на такси!

Как вам такой импровизированный транспорт? Владелец явно уделяет большое внимание комфорту клиентов: смотри, как уютно обтянуты коврами скамейки.

Такси на Аэгна
Такси на Аэгна Фото: Viktoria Solomonchuk
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