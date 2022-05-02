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Обеспокоенные читатели спрашивают: куда пропала Мэрилин Нау?

Limon.ee
Обеспокоенные читатели спрашивают: куда пропала Мэрилин Нау?
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Merylin Nau.
Merylin Nau. Фото: Artur Ivlijev

Несколько встревоженных читателей написали в редакцию Elu24 с вопросом: куда пропала Мэрилин Нау?

Мэрилин Нау обычно была чрезвычайно активна в соцсетях и делилась моментами как приятного утра, так и туманного вечера. В последнее же время ее активность пошла на убыль. В Instagram-stories брюнетки пусто, а последний снимок она разместила на платформе 2 апреля, то есть месяц назад! Обычно Нау радовала подписчиков постами не реже одного раза в неделю.

Подписчики также заметили, что блогер стала менее активной. На прошлой неделе встревоженный подписчик написал в редакцию Elu24: «Куда пропала Мэрилин Нау? Она давно не появлялась в Instagram. Все в порядке?»

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