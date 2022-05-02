Обеспокоенные читатели спрашивают: куда пропала Мэрилин Нау?

Мэрилин Нау обычно была чрезвычайно активна в соцсетях и делилась моментами как приятного утра, так и туманного вечера. В последнее же время ее активность пошла на убыль. В Instagram-stories брюнетки пусто, а последний снимок она разместила на платформе 2 апреля, то есть месяц назад! Обычно Нау радовала подписчиков постами не реже одного раза в неделю.