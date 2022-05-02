Пн, 2.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Эстонская королева спорта поделилась впечатлениями от отпуска: это фото такое же размытое, как моя неделя в Лас-Вегасе

Limon.ee
Эстонская королева спорта поделилась впечатлениями от отпуска: это фото такое же размытое, как моя неделя в Лас-Вегасе
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments

Грете Гриффин, спортсменка из Эстонии, проживающая в Америке, на прошлой неделе посетила Лас-Вегас. Коротко говоря об отдыхе, Грете упомянула, что ей нужна неделя, чтобы отоспаться.

Грете Гриффин посетила Лас-Вегас на прошлой неделе. Instagram stories спортсменки показали, что неделя закончилась концертом американского рэпера DaBaby.

«Это фото такое же размытое, как моя неделя в Лас-Вегасе. Уже вернулись, и теперь мне нужна целая неделя, чтобы отоспаться», — пошутила Грете в подписи к своему последнему посту.

В Лас-Вегасе Грете была со своим мужем - бывшим профессиональным спортсменом Робертом Гриффином III.

Ключевые слова
Наверх