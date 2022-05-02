Грете Гриффин, спортсменка из Эстонии, проживающая в Америке, на прошлой неделе посетила Лас-Вегас. Коротко говоря об отдыхе, Грете упомянула, что ей нужна неделя, чтобы отоспаться.
Эстонская королева спорта поделилась впечатлениями от отпуска: это фото такое же размытое, как моя неделя в Лас-Вегасе
Эстонская королева спорта поделилась впечатлениями от отпуска: это фото такое же размытое, как моя неделя в Лас-Вегасе
Грете Гриффин посетила Лас-Вегас на прошлой неделе. Instagram stories спортсменки показали, что неделя закончилась концертом американского рэпера DaBaby.
«Это фото такое же размытое, как моя неделя в Лас-Вегасе. Уже вернулись, и теперь мне нужна целая неделя, чтобы отоспаться», — пошутила Грете в подписи к своему последнему посту.
В Лас-Вегасе Грете была со своим мужем - бывшим профессиональным спортсменом Робертом Гриффином III.
Ключевые слова