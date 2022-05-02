ЭТО ВЕДЬ ТЫ? ⟩ В какой день недели рождаются везунчики

Понедельник

В это день недели рождаются особенные люди. Они всегда знают, чего хотят от жизни. Они любят театр, кино, музыку. Их тянет в творческую стезю, и не зря! Чем больше они развивают себя в этом направлении, тем больше удачи в их жизни.

Часто им снятся вещие сны, у людей, рожденных в понедельник развита интуиция. Именно она помогает им принимать правильные решения.

Вторник

Рожденные во вторник, тоже удачливы. Но не во всем и не всегда. А все потому, что эти люди часто рассчитывают на других, не учатся на своих ошибках, наступая на те же грабли.

Удачливый день для вас - вторник. Именно в этот день старайтесь сдавать экзамены, покупать квартиры, подписывать важные документы.

Среда

В этот день рождаются люди, которым часто везет в летний период года. Все, что зимой и в любой холодный день года вам дается сложно, в теплые деньки - легко. Вы чувствовали это интуитивно, поэтому на лето планировали свадьбы, важные поездки. Если хотите, чтобы удача держала вас за руку, открывайте бизнес летом. Худеть - тоже лучше с июня по август. Когда ваши топовые дела вы будете делать в летний период, осенью, зимой и весной, будете снимать "сливки успеха".

Четверг

Вы - чувствительная натура, которая огорчается из-за мелочей. Будьте внимательны, больше читайте, занимайтесь йогой, медитацией. Чтобы больше успеха было в вашей жизни - уделяйте время не материальным ценностям, а духовным.

Вам часто везет, если вы думаете о других, а не о себе. Бумеранг добра обязательно возвращается к таким, как вы.

Пятница

В этот день рождаются люди, которым нужно строить карьеру и личную жизнь в другой стране. Если вас тянуло к изучениям других языков - все понятно. Если нет - обязательно возьмитесь учить английский, немецкий или испанский, и тогда удача будет в вашем кошельке.

Суббота

Вам везет в азартные игры, но не стоит посвящать этому всю свою жизнь. Учитесь зарабатывать там, где нужна случайная удача, но не вся. Терпение и труд - ваши лучшие друзья.

Будьте внимательны к деталям и знайте, что окружение имеет огромную роль в формировании удачи.

Воскресенье

Самые счастливые люди рождаются в воскресенье. Они любят жизнь, а жизнь любит их. Удачливые во всем, красивые и умные одновременно.