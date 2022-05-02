​Сколько детей Кабаева родила Путину: швейцарская SonntagsZeitung раскрыла секрет

Швейцарская газета SonntagsZeitung подтвердила слухи о том, что гимнастка Алина Кабаева родила двух детей российскому диктатору Владимиру Путину.

1 мая вышла статья под названием «Сын Путина родился в Тичино». SonntagsZeitung удалось пообщаться с неким источником, который знаком с врачом, принимавшим роды у возлюбленной лидера РФ. По его данным, гимнастка родила Путину двоих сыновей.

Фото: Скрин

Первый появился на свет в 2015 году, второй уже через четыре года - в 2019-м. Роды оба раза принимала гинеколог из России, которая уже более 30 лет проживает и работает Швейцарии. Эта женщина, как оказалось, знакома с Путиным с юношества и имеет с ним доверительные отношения. Первые роды проходили в клинике швейцарского кантона Тичино в режиме строжайшей секретности. Вторые - уже в России, таково было решение Путина. Гинеколог специально ездила в Москву, чтобы помочь родиться младшему сыну российского президента.

Источник описал Кабаеву как «приятную и прямолинейную». По его данным, на приемы к доктору она ходила без телохранителей. Иногда ее сопровождали родственницы - мать и сестра. Примечательно, что оба раза беременная Кабаева скрывалась от общественности в Швейцарии. Она проживала либо на вилле доктора в элитной коммуне Коллина д'Оро, либо в отеле Principe Leopoldo.