Российская ведущая Лазарева о Путине: «Он урод, находящийся у власти в России»

В видео, которым Лазарева поделилась в Instagram, она отметила, что далеко не все россияне поддерживают этго урода. «Дорогие мои братья и сестры. Я все же буду настаивать на том, что мы с вами из одной семьи. А в семье, как известно, не без урода. И, к сожалению, этот урод, который окружил себя такими же уродами, как и он сам, сейчас находится у власти в России. Но это не значит, что живущие в России, что все россияне такие же уроды», — сказала знаменитость.

Она отметила, что пишет это обращение от имени тех россиян, которые против войны и которых сегодня называют «предателями и врагами народа» РФ.

«Хотя раньше врагами народа называли тех, кто переживает за судьбу страны и судьбу того же народа. Того народа, который до сих пор живет в нищете и бесправии, который не знает и не ищет свободы. Который так и не смог поднять голову, как это смогли вы за годы своей независимости. К свободе очень быстро привыкаешь и в этом я вам завидую. Вас уже нельзя обмануть так, как нас. В отличие от нас вы прошли трудный и кровавый путь и знаете цену себе и своей свободе, и знаете, за что и с каким врагом вы сейчас боретесь», — сказала Лазарева.

Она подчеркнула, что у украинцев и россиян – один общий враг: «На самом деле враг у нас с вами сейчас один. Просто он в разных обличичх. И у вас он в виде внешнего агрессора, против которого вы сплотились всем народом. А у нас он внутри. Он управляет страной. Борьба у нас разная. Но она есть. Мы ничего не смогли сделать с урдами, которые находятся у власти, так же как и наши братья и сестры в Беларуси ничего не смогли сделать со своим уродом, который так и продолжает там быть. Мы тоже боремся и боремся как можем», – заверила Лазарева.