Врач: заправлять утром постель после пробуждения вредно для здоровья

Юзуп напомнила, что на постельном белье людей живут пылевые клещи. В течение ночи, пока человек спит под одеялом, и его тело выделяет влагу, в постели формируется весьма благоприятная для размножения микроорганизм среда. Если утром отвернуть одеяло и раскрыть шире окно для проветривания, впустить в комнату солнце, то свежий воздух и солнечные лучи помогут обеззаразить спальное место. Заправленная сразу после пробуждения кровать не позволяет этого сделать.