Не следует заправлять утром постель сразу после пробуждения, такая привычка может вредить здоровью, говорит медик Ирина Юзуп.
Врач: заправлять утром постель после пробуждения вредно для здоровья
Юзуп напомнила, что на постельном белье людей живут пылевые клещи. В течение ночи, пока человек спит под одеялом, и его тело выделяет влагу, в постели формируется весьма благоприятная для размножения микроорганизм среда. Если утром отвернуть одеяло и раскрыть шире окно для проветривания, впустить в комнату солнце, то свежий воздух и солнечные лучи помогут обеззаразить спальное место. Заправленная сразу после пробуждения кровать не позволяет этого сделать.
«Если с утра сразу после пробуждения накрыть постель одеялом и покрывалом, клещи станут размножаться еще активнее», - заметила Ирина Юзуп.
Врач отметила, что отходы жизнедеятельности пылевых клещей потенциально опасны для человеческого организма. Эти вещества провоцируют появление болезней органов дыхания, дерматита, аллергических осложнений, снижение иммунитета.
«Белье от пылевых клещей можно очистить только с помощью регулярной стирки при высокой температуре воды, а после – тщательной сушки и глажки», - дополнила эксперт.