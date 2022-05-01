Некоторые детали действительно могут отпугнуть даже тех, кто порой забивает на чистоту постельного белья и мягкость подушек, пишет wday.ru.
10 фактов про уборку в отелях, которые заставят вас их бояться
Долгожданный отпуск, командировка, или один день в чужом городе — во многих случаях отель становится нашим временным домом. Но знаем ли мы все об этом «доме»? Собрали 10 фактов, которые заставят вас бояться этого места.
Белоснежное постельное белье в номере делает его эталоном чистоты и свежести, но не стоит торопиться с выводами. Если простыни меняли перед вашим заселением, то покрывала, одеяла, пледы и подушки — точно нет. Их стирают только при необходимости, когда на ткани остаются заметные пятна.
Немногие хотят брать на себя роль Елены Летучей и проверять, как убран пол под матрасом. Кажется, что под кроватью должно быть так же чисто, как и на ней. Но если убрать покрывало и наклониться, можно обнаружить детские машинки, недетские игрушки и комки грязи.
А еще для миллиона микробов и вирусов. Персонал редко (или вообще) не моет кофеварку. Так, от гостя к гостю внутри машины остается вода, которая становится домом для плесени и грибков. Если не хотите их выпить в стакане с бодрящим напитком, лучше пройдитесь в соседнее кафе, или закажите свежезаваренный кофе на ресепшене.
Ковры не такие чистые, какими кажутся
Номера пылесосят регулярно, однако ежедневного ухода за ковровым покрытием недостаточно. Раз в месяц, или хотя бы больше шести раз в год должна проводится профессиональная чистка ковров. Большинство отелей на это не соглашается, поэтому ковер становится источником пыли и грязи. Персонал и эксперты советуют гостям не ходить босиком по покрытию и всегда использовать одноразовые тапочки.
Посуда остается грязной
Стаканы, чашки и тарелки не отличаются от кофеварки, их тоже никто не моет тщательно. Обычно горничные ополаскивают посуду водой из-под крана и ставят ее обратно на стол.
Еще одна беда в номере — неочищенный кондиционер. Кондиционер создает циркуляцию в пространстве: забирает воздух, охлаждает, возвращает обратно. Но если на фильтре кондиционера накапливается пыль, то по помещению начинают циркулировать охлажденные микробы.
Да, это не шутка. На предназначенной для чемодана деревянной полке открывать его опасно — именно здесь обитают клопы, любители дерева. Также они живут в упомянутых покрывалах. Чтобы не привезти клопов из отеля домой, распакуйте чемодан на кафельном покрытии в ванной. Только перед этим убедитесь, что кафель чист.
На кафельном покрытии номера гости могут встретить грибок. Возможно получение химического ожога после соприкосновения кожи с остатками моющих средств.
Пульт, фен и телефон — самые грязные вещи в номере. Горничные часто просто забывают про их дезинфекцию. Зато гостям надолго запоминаются противные ощущения пыльной трубки телефона в руке! Советуем перед использованием мелких предметов протирать их влажной салфеткой.
Во многих странах требования к отелям и гостиницам размещены в законодательстве, однако фактически их деятельность не проверяется. Существуют «тайные гости» и «ревизоры», которые могут дать оценку организации, рассказать о ее недостатках или преимуществах, предупредить гостей. Только шанс их появления маловероятен, и собственники отелей не переживают и продолжают скрывать важные детали от постояльцев.