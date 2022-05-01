10 фактов про уборку в отелях, которые заставят вас их бояться

Долгожданный отпуск, командировка, или один день в чужом городе — во многих случаях отель становится нашим временным домом. Но знаем ли мы все об этом «доме»? Собрали 10 фактов, которые заставят вас бояться этого места.

Одеяла и подушки почти не меняют

Белоснежное постельное белье в номере делает его эталоном чистоты и свежести, но не стоит торопиться с выводами. Если простыни меняли перед вашим заселением, то покрывала, одеяла, пледы и подушки — точно нет. Их стирают только при необходимости, когда на ткани остаются заметные пятна.

Под кроватью живет «дивный новый мир»

Немногие хотят брать на себя роль Елены Летучей и проверять, как убран пол под матрасом. Кажется, что под кроватью должно быть так же чисто, как и на ней. Но если убрать покрывало и наклониться, можно обнаружить детские машинки, недетские игрушки и комки грязи.