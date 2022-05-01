Вс, 1.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

10 фактов про уборку в отелях, которые заставят вас их бояться

Limon.ee
10 фактов про уборку в отелях, которые заставят вас их бояться
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Уборка в номере отеля. Иллюстративное фото.
Уборка в номере отеля. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Некоторые детали действительно могут отпугнуть даже тех, кто порой забивает на чистоту постельного белья и мягкость подушек, пишет wday.ru.

Долгожданный отпуск, командировка, или один день в чужом городе — во многих случаях отель становится нашим временным домом. Но знаем ли мы все об этом «доме»? Собрали 10 фактов, которые заставят вас бояться этого места.

Одеяла и подушки почти не меняют

Белоснежное постельное белье в номере делает его эталоном чистоты и свежести, но не стоит торопиться с выводами. Если простыни меняли перед вашим заселением, то покрывала, одеяла, пледы и подушки — точно нет. Их стирают только при необходимости, когда на ткани остаются заметные пятна.

Под кроватью живет «дивный новый мир»

Немногие хотят брать на себя роль Елены Летучей и проверять, как убран пол под матрасом. Кажется, что под кроватью должно быть так же чисто, как и на ней. Но если убрать покрывало и наклониться, можно обнаружить детские машинки, недетские игрушки и комки грязи.

Кофеварка не только для кофе

А еще для миллиона микробов и вирусов. Персонал редко (или вообще) не моет кофеварку. Так, от гостя к гостю внутри машины остается вода, которая становится домом для плесени и грибков. Если не хотите их выпить в стакане с бодрящим напитком, лучше пройдитесь в соседнее кафе, или закажите свежезаваренный кофе на ресепшене.

Ковры не такие чистые, какими кажутся

Номера пылесосят регулярно, однако ежедневного ухода за ковровым покрытием недостаточно. Раз в месяц, или хотя бы больше шести раз в год должна проводится профессиональная чистка ковров. Большинство отелей на это не соглашается, поэтому ковер становится источником пыли и грязи. Персонал и эксперты советуют гостям не ходить босиком по покрытию и всегда использовать одноразовые тапочки.

Посуда остается грязной

Стаканы, чашки и тарелки не отличаются от кофеварки, их тоже никто не моет тщательно. Обычно горничные ополаскивают посуду водой из-под крана и ставят ее обратно на стол.

 
Где свежий воздух?

Еще одна беда в номере — неочищенный кондиционер. Кондиционер создает циркуляцию в пространстве: забирает воздух, охлаждает, возвращает обратно. Но если на фильтре кондиционера накапливается пыль, то по помещению начинают циркулировать охлажденные микробы.

Чемодан лучше разбирать в ванной!

Да, это не шутка. На предназначенной для чемодана деревянной полке открывать его опасно — именно здесь обитают клопы, любители дерева. Также они живут в упомянутых покрывалах. Чтобы не привезти клопов из отеля домой, распакуйте чемодан на кафельном покрытии в ванной. Только перед этим убедитесь, что кафель чист.

Тайны ванной комнаты

На кафельном покрытии номера гости могут встретить грибок. Возможно получение химического ожога после соприкосновения кожи с остатками моющих средств.

Еще одна тайна санузла: он может стать общим. При желании, им воспользуется горничная или любой сотрудник персонала. Кроме того, не рекомендуют оставлять средства личной гигиены на раковине: в отеле протестируют ваш крем, а щеткой могут почистить туалет.
 
Пульт и другие грязные кнопки
 

Пульт, фен и телефон — самые грязные вещи в номере. Горничные часто просто забывают про их дезинфекцию. Зато гостям надолго запоминаются противные ощущения пыльной трубки телефона в руке! Советуем перед использованием мелких предметов протирать их влажной салфеткой.

Главное — никакого контроля

Во многих странах требования к отелям и гостиницам размещены в законодательстве, однако фактически их деятельность не проверяется. Существуют «тайные гости» и «ревизоры», которые могут дать оценку организации, рассказать о ее недостатках или преимуществах, предупредить гостей. Только шанс их появления маловероятен, и собственники отелей не переживают и продолжают скрывать важные детали от постояльцев.

Надеемся, после прочтения статьи вы станете осторожнее относиться к отелям.
Ключевые слова
Наверх