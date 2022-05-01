Первое королевское появление Шарлен после 15 месяцев лечения — стильное и сдержанное, сообщает ELLE.
НЕ УЗНАТЬ! ⟩ Принцесса Монако вышла в свет после года затворничества
После года полного отсутствия на публичных княжеских мероприятиях принцесса Монако Шарлен впервые вышла в свет. Вместе с мужем-правителем и детьми-двойняшками она следила с трибуны за этапом проведения чемпионата Формулы Е. Выглядела при этом известная монаршая особа сдержано — и по части эмоций, и в отношении своего гардероба.
Для своего важного возвращения в государственную повестку она выбрала темно-серый оверсайзный костюм-двойку Arkis.
Пара крошечных сережек и ее обручальное кольцо — вот и все украшения, которые она выбрала для этого важного момента.
Не можем пройти мимо новой стрижки княгини Монако — ультра-короткой и платиновой. За время своего отсутствия Шарлен проделала немало экспериментов с волосами. Похоже, после бритой половины головы, эта стрижка стала элегантным компромиссом. Надеемся, она придает ей сил.