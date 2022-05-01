41-летняя Ким Кардашьян и 28-летний Пит Дэвидсон впервые вместе вышли в свет. Влюбленные с радостными улыбками позировали фотографам.
СТРАСТЬ В ВОЗДУХЕ ⟩ Ким Кардашьян впервые вышла на красную дорожку с новым бойфрендом
Звезда реалити-шоу и комик появились на мероприятии в Белом доме. Перед обедом для корреспондентов парочка прошлась по импровизированной красной дорожке.
Ким составила безупречный образ, достойный главных голливудских тусовок. Многодетная мама надела сверкающее облегающее платье Balenciaga, которое подчеркнуло ее пышную фигуру. Стилисты сделали Ким «мокрую» укладку, а визажисты — традиционный яркий макияж с акцентом на глаза, пишет Cosmo.
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон
IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPunch
Пит предстал в классическом костюме, разбавив образ кроссовками и солнцезащитными очками Prada. Влюбленные позировали, не пытаясь скрыть своих чувств. Пылкие поцелуи, пронзительные взгляды и нежные касания — всё в лучших традициях голливудских пар.
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон
IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPunch