Сергей Зверев лишился заработка

У Сергея Зверева наступили непростые времена. Раньше «король гламура» активно выступал, а помимо этого, владел несколькими салонами красоты в Москве. Впрочем, сейчас от бизнеса Звереву пришлось отказаться.

– Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись, – вздыхает певец. – В Москве очень дорогая аренда. Для того чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально! Сейчас, сколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация. Не только у меня. У одной моей знакомой из шести салонов остался только один. В нём кабинет маленький, ресепшен и маникюр. У второй моей коллеги из пяти салонов ни одного не осталось. Она теперь комнату снимает с одним креслом! У дизайнеров похожая ситуация. Многие из них закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо.

Сам Зверев на дому работать не хочет. Хотя у него имеется просторная квартира в центре Москвы. В ней он мог бы организовать приём клиентов. Но пускать к себе даже проверенных людей, по мнению певца, – дело неблагодарное.

– Большая часть моих клиентов съехали за границу, – вздыхает поющий стилист. – А тем, которые остались, ни до чего сейчас. Поэтому я ничего этого не делаю.

Артист признается, что зарабатывает на выступлениях. Но концертов у Зверева в последние годы крайне мало. Сергей живёт на сбережения, которые удалось скопить в прежние годы.