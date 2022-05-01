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Кровь – не водица: внучки и их знаменитые деды

Limon.ee
Кровь – не водица: внучки и их знаменитые деды
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Дедушка и внучка. Иллюстративное фото
Дедушка и внучка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

До сих пор мы высоко ценим талант звезд из прошлого: пересматриваем фильмы с их участием и переслушиваем их песни. Ни для кого не является секретом тот факт, что многие дети и внуки и внучки известных актеров или певцов идут по их стопам и тоже выбирают для себя творческие профессии. В этом нет ничего удивительного, ведь харизма и обаяние с легкостью передаются через поколение, пишет Adme.ru.

Инстаграм-канал tres_mamas_notes предлагает посмотреть на знаменитых дедов и их известных внучек.

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