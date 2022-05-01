Кровь – не водица: внучки и их знаменитые деды

До сих пор мы высоко ценим талант звезд из прошлого: пересматриваем фильмы с их участием и переслушиваем их песни. Ни для кого не является секретом тот факт, что многие дети и внуки и внучки известных актеров или певцов идут по их стопам и тоже выбирают для себя творческие профессии. В этом нет ничего удивительного, ведь харизма и обаяние с легкостью передаются через поколение, пишет Adme.ru.