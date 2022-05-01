Прогноз от эстонского астролога Кристины Ивановой на май: ждем важных новостей в политике и экономике

Это же правило действует на крупные покупки и для начала любого обучения. С 10 мая по 2 июня Меркурий перейдет в ретроградную фазу, и наши когнитивные способности существенно снизятся. Запоминать информацию и распознать знаки будет сложнее, чем обычно.

Важной точкой месяца является период с 14 по 18 мая. В этот период мы будем испытывать влияние лунного затмения. Для людей, рожденных с 14 по 18 мая и с 14 по 18 ноября, год будет очень важным, способным изменить в судьбе многое.

Дни вокруг лунного затмения, которое состоится 16 мая, не благоприятны для выяснения отношений, проявления агрессии, принятию важных решений и хирургических вмешательств в организм. Даже самые нечувствительные люди могут чувствовать себя взволнованными без

причины, поэтому стоит соблюдать осторожность и проявлять внимание по отношению к себе и близким. Луна «вытаскивает» на поверхность эмоциональные проблемы, поэтому очень полезно понаблюдать в этот период за своим душевным состоянием. Можно найти ответы на многие вопросы, которые давно не дают покоя. Как показывает практика, в дни

затмений и полнолуний, повышается возможность аварийных ситуаций и обращений в экстренную медицинскую помощь.

Темы, которое затрагивает затмение на оси Телец-Скорпион, – это вопросы материальных ресурсов и власти. Вероятно, в этот период можно ожидать важных новостей в области политики и экономики. Решения, принятые в это время будут радикальными и во многом будут нести фатальный характер. Апрель и май – ключевые точки года дальнейшего развития военного конфликта.

Почти весь месяц действует так называемый «аспект миллионера». Это прекрасный шанс для всех инициативных людей, чтобы сделать качественный скачок и прирасти в своих возможностях. Лучше, если это будут не новые проекты, а те, которые вы планировали давно, но что-то

мешало сделать первый шаг. Особенно это касается тем, имевших старт с апреля по август 2020 года. Вполне возможно, что именно в мае вы увидите результат от затраченных тогда усилий. А тем, кто ничего не начинал два года назад, полезно вернуться мыслями в период

весны-лета 2020-го года и вспомнить, о чем вы мечтали тогда. Май предоставит шанс начать все заново.

Овен

В этом месяце вы будете искать баланс между заработком и счастьем. Одно не исключит другое, если все свое время вы не положите на алтарь золотого тельца. Всех денег все равно не заработать, надо еще и успевать с удовольствием их тратить. Начиная со второй половины

мая, судьба начнет подталкивать вас к новым знакомствам разного толка. Особую актуальность приобретет переписка и ваша активность в социальных сетях.

Удачные дни: 1-26

Конфликтные дни: нет

Телец