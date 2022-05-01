Май – один из наиболее гармоничных месяцев этого года. Спешить не стоит, так как ретроградность Меркурия будет настраивать на неторопливую работу над ошибками, совершенных за последние три месяца. Новые проекты стоит начинать до 7 мая.
Прогноз от эстонского астролога Кристины Ивановой на май: ждем важных новостей в политике и экономике
Прогноз от эстонского астролога Кристины Ивановой на май: ждем важных новостей в политике и экономике
Это же правило действует на крупные покупки и для начала любого обучения. С 10 мая по 2 июня Меркурий перейдет в ретроградную фазу, и наши когнитивные способности существенно снизятся. Запоминать информацию и распознать знаки будет сложнее, чем обычно.
Важной точкой месяца является период с 14 по 18 мая. В этот период мы будем испытывать влияние лунного затмения. Для людей, рожденных с 14 по 18 мая и с 14 по 18 ноября, год будет очень важным, способным изменить в судьбе многое.
Дни вокруг лунного затмения, которое состоится 16 мая, не благоприятны для выяснения отношений, проявления агрессии, принятию важных решений и хирургических вмешательств в организм. Даже самые нечувствительные люди могут чувствовать себя взволнованными без
причины, поэтому стоит соблюдать осторожность и проявлять внимание по отношению к себе и близким. Луна «вытаскивает» на поверхность эмоциональные проблемы, поэтому очень полезно понаблюдать в этот период за своим душевным состоянием. Можно найти ответы на многие вопросы, которые давно не дают покоя. Как показывает практика, в дни
затмений и полнолуний, повышается возможность аварийных ситуаций и обращений в экстренную медицинскую помощь.
Темы, которое затрагивает затмение на оси Телец-Скорпион, – это вопросы материальных ресурсов и власти. Вероятно, в этот период можно ожидать важных новостей в области политики и экономики. Решения, принятые в это время будут радикальными и во многом будут нести фатальный характер. Апрель и май – ключевые точки года дальнейшего развития военного конфликта.
Почти весь месяц действует так называемый «аспект миллионера». Это прекрасный шанс для всех инициативных людей, чтобы сделать качественный скачок и прирасти в своих возможностях. Лучше, если это будут не новые проекты, а те, которые вы планировали давно, но что-то
мешало сделать первый шаг. Особенно это касается тем, имевших старт с апреля по август 2020 года. Вполне возможно, что именно в мае вы увидите результат от затраченных тогда усилий. А тем, кто ничего не начинал два года назад, полезно вернуться мыслями в период
весны-лета 2020-го года и вспомнить, о чем вы мечтали тогда. Май предоставит шанс начать все заново.
Овен
В этом месяце вы будете искать баланс между заработком и счастьем. Одно не исключит другое, если все свое время вы не положите на алтарь золотого тельца. Всех денег все равно не заработать, надо еще и успевать с удовольствием их тратить. Начиная со второй половины
мая, судьба начнет подталкивать вас к новым знакомствам разного толка. Особую актуальность приобретет переписка и ваша активность в социальных сетях.
Удачные дни: 1-26
Конфликтные дни: нет
Телец
Тельцам будет некогда предаваться меланхолии. Вы будете без конца с кем-то общаться, куда-то ехать, идти или бежать. Готовьтесь стать посредником в чужих делах, но не забывайте о собственной выгоде. Информация, полученная в этом месяце может оказаться полезной.
Первая половина мая настроит на деловой лад, а вторую лучше посвятить семье и домашним делам.
Удачные дни: 1-4, 6-8, 20-25
Конфликтные дни: 5, 26-29
Близнецы
Дорогие Близнецы, самое главное - никуда не спешить! Старайтесь посмаковать состояние полного Дзена и насладиться теми успехами, которых вы уже достигли. Выдохнете напряжение, дайте себе возможность с чувством и с расстановкой проанализировать
последние три месяца жизни. Вполне вероятно, что-то требует работы над ошибками, а что-то было сделано идеально. Если коррекция действий все-таки нужна, то делайте это сейчас.
Удачные дни: 1-7, 17-21, 25-28
Конфликтные дни: 22, 23, 29-31
Рак
Ракам стоит вспомнить о том, что один в поле не воин. Не исключено, что судьба начнет сводить с теми, кого вы кого вы когда-то знали. Вероятно, эти люди могут оказаться полезными на данном этапе жизни или вы найдете ответ на вопрос, почему что-то не удалось в прошлом? Месяц располагает к возвращению в сообщества, в которых вы уже состояли.
Удачные дни: 1-12, 26
Конфликтные дни: 14-18, 22
Лев
Май – важнейший месяц для Львов. Он акцентирует вопросы статуса и социальной реализации. Многие из вас захотят вернуть утраченные позиции или решаться реализовать амбиции, которые раньше были лишь мечтами. Удача будет сопутствовать смелым и активным. Начинайте борьбу за место под солнцем, она вам понравится!
Удачные дни: 1-13, 19-29
Конфликтные дни: 14-17
Дева
Девы будут мечтать о дальних странах и других берегах. Поездки пройдут наиболее удачно в те места, где вы уже бывали. Это прекрасный период для того, чтобы закрепить полученные ранее знания, для завершения обучения и сдачи экзаменов, переоформления документов.
Удача придет издалека, делайте акцент на иностранные связи.
Удачные дни: 1-7, 17-21, 25-28
Конфликтные дни: 22, 23, 29-31
Весы
Весам стоит проявлять осторожность, так как май таит в себе много искушений. Любовные треугольники, интриги на работе и страсть к пограничным эмоциям – приметы первой половины этого месяца. Старайтесь не позволять вовлечь себя в конфликт, он имеет шанс затянуться надолго. После 20-го мая ситуация в корне изменится и воздухе запахнет романтикой.
Удачные дни: 1-4, 6-8, 20-25
Конфликтные дни: 5, 26-29
Скорпион
Скорпионов ждет небывалый успех в любви и деловом партнерстве. Этот месяц принесет понимание перспектив в общении с теми, кого вы знаете давно. Полезно решать юридические вопросы, связанные с заключением и расторжением любых отношений. Очень многое зависит
от вашей инициативности и деловой хватки. Чем больше инициатив вы решитесь проявить в мае, тем больше подарков получите от этой весны.
Удачные дни: 1-26
Конфликтные дни: 27-30
Стрелец
Стрельцам полезно подсуетится и в ускоренном режиме завершить все нерешенные за последние три месяца вопросы. Вы удивитесь, насколько простым окажется решение сложных проблем, если вы не станете откладывать их до июня. Девиз этого месяца: здесь и сейчас.
Вторая половина месяца будет щедра на романтические встречи и новые знакомства. Если вы давно планировали взять в семью домашнего питомца, то стоит сделать это в мае.
Удачные дни: 1-30
Конфликтные дни: нет
Козерог
Козерогам срочно нужно влюбиться! А если вы уже влюблены, то самое время продемонстрировать партнеру свои лучшие качества. Не скупитесь на похвалу и комплименты. Все хорошее, что вы сделаете в мае, вернется вам сторицей. Это прекрасный период для дел, связанных с благотворительностью. Не исключено, что некоторых из вас ждет прибавление в семействе, радостные известия или крупное семейное торжество. В конце месяца особенного внимания потребуют дети!
Удачные дни: 20-25
Конфликтные дни: 11-16, 29-31
Водолей
Водолеи будут увлечены вопросами обустройством семейного гнездышка. Вероятно, возникнет желание что-то срочно менять - от места проживания до мелких деталей интерьера. Дела семьи будут иметь фундаментальное значение, поэтому старайтесь собираться вместе с
родными как можно чаще. Появится возможность разрешить давний спор гармоничным способом, если не станете это откладывать до июня. Период подходит для продажи недвижимости.
Удачные дни: 1-7
Конфликтные дни: 8, 22
Рыбы
У Рыб месяц пролетит очень быстро, ведь свободного времени будет очень мало. Приготовьтесь быть в разных местах одновременно, потому что вы будете нужны буквально всем. В мае полезно возобновлять старые связи, посещать места, где вы уже когда-то бывали.
Особенно повезет тем из вас, чья деятельность связана с рекламой, социальными сетями и продажами.
Удачные дни: 1-16, 24-30
Конфликтные дни: 18-20