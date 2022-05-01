«Он потерял все, замка нет»: украинская подруга Максима Галкина о последнем разговоре с ним

В марте Максим Галкин и Алла Пугачева в числе первых покинули Россию. Звездное семейство обосновалось в Израиле и возвращаться на родине пока не планируют.

С критикой в адрес Галкина выступают многие коллеги по цеху, но среди звезд немало и тех, кто поддерживает шоумена. Среди них — украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая рассказала о недавнем разговоре с Галкиным.

По словам 42-летней Ефросининой, пару дней назад она созванивалась с Галкиным и тот признался, что потерял в России абсолютно все. По слухам, сейчас в отношении него в России готовится уголовное дело.

«Мы созвонились на днях. Обращения Максима с первых дней стали для меня сигналом того, что, оказывается, можно высказываться, и вывезти детей. Можно! Значит, это вопрос только внутреннего выбора. Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет», — рассказала телеведущая украинскому телевидению.