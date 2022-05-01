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Астрологический прогноз по знакам Зодиака на ближайшие 10 лет

Limon.ee
Астрологический прогноз по знакам Зодиака на ближайшие 10 лет
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Будущее. Иллюстративное фото
Будущее. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Будущее — это не только то, что предписано нам свыше, но и то, что мы готовим для себя сами. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют вам не унывать, если вдруг что-то пойдет не так. Помните о своей зодиакальной мотивации и не сдавайтесь, несмотря ни на что. Пусть следующие десять лет изменят вашу жизнь к лучшему.

Самыми счастливыми людьми являются не те, кто много знает, а те, кто живет по законам Вселенной. Следуйте им, чтобы в любой из сфер жизни за вами следовала удача — сейчас, завтра, через год и через десять лет.

Овен

Овны в ближайшие десять лет будут удачливыми, но для того, чтобы сохранить успех, важно быть предельно осторожными. Нужно тратить время на те дела и проекты, которые действительно важны. Если этими людьми все будет сделано правильно то к концу двадцатых годов 21 века Овны смогут стать лучшей версией себя.

Телец

Тельцами управляет по больше части Нептун, который войдет в благоприятное положение в 2027 году. Это значит, что именно с этого времени для Тельцов наступит очень благоприятное время. Астрологи настоятельно рекомендуют посвятить его своей семьей, второй половинке, а также сфере любви.

Близнецы

Близнецы, движимые Ураном, окажутся самыми удачливыми людьми в долгосрочной перспективе, потому что в 2026 году планета войдут в их знак Зодиака, где чувствует себя превосходно. Будет один небольшой минус — Близнецы могут стать более беспечными. Важно будет следовать советам близких людей.

Рак

У некоторых представителей этого Водного знака возникнут проблемы с 2023 по 2026 год. Им придется постоянно перестраиваться по ходу дела, заставляя себя отодвигать на второй план личные дела. Приоритет будет стоять на семье. Всем тем, у кого нет второй половинки, можно будет сфокусироваться на самих себе.

Лев

Львам очень повезло, ведь на ближайшие десять лет астрологи не прогнозируют для этих людей каких-то критических моментов, длительных проблемных периодов. Да, могут быть неурядиц мясяц-другой, но на жизни в целом они не отразятся почти никак. Самое главное сейчас для Львов — ничего не упускать из виду. Важно сохранять внимание к мелочам.

Дева

Девы в обозримом будущем получат мощный заряд энергии. Это связано с выбросом позитивной энергии дальних планет. Появятся и трудности в их жизни, с которыми, к счастью, можно будет легко справиться. До середины 2029 года Девы станут довольно успешными в финансовых делах и коммерческих начинаниях.

Весы

В 2026 году покровитель Весов в лице Урана перейдет в Воздушный знак Зодиака Близнецы. Это значит, что в это время можно будет посвящать себя поискам любви, построению отношений, а также создавать семью, рожать детей, жениться, выходить замуж. В финансовой сфере планеты могут дать целый ряд ограничений в период с 2023 по 2025 год.

Скорпион

Скорпионам все дальние планеты в лице Плутона, Нептуна и Урана помогут сделать свою жизнь лучше, а также понять, что является важным, а что второстепенным. Примерно с 2024 года появится мощный стимул для совершенствования. Успех в ближайшие десять лет успех будет расти пропорционально приложенным усилиям.

Стрелец

У Стрельцов с 2022 по 2032 годы все будет относительно стабильно. Вселенная даст им выбор — быть наблюдателями или же принять участие в формировании новых событий жизни. В то же время у многих других Знаков этого выбора не будет. Стрельцы получат то, чего жаждут больше всего ан свете — свободу.

Козерог

До 2032 года Козерогам совершенно точно не стоит на долгое время оставаться в зоне комфорта. Планеты и звезды говорят нам о том, что люди этого знака должны двигаться, путешествовать, искать новые источники вдохновения, дохода. Вероятно, козероги смогут найти смысл жизни.

Водолей

У Водолеев самым важным станет транзит Сатурна. В 2023 году планета перейдет в их знак Зодиака. До 2025 года продлится время, в которое представители данного Знака окажутся на коне. Их ждет много удачи во всех сферах жизни. Нужно проявлять максимальную активность. До 2027 года будут прорывы в работе, а потом сплошные трудности на 4-5 лет.

Рыбы

Из «долгоиграющих» планет. по которым проводится анализ будущего, сразу две планеты являются позитивными для Рыб: Нептун и Плутон. Нептун до 2026 года будет оказывать этим людям поддержку в сфере здоровья. Рыбы смогут побороть болезни, а также очистить карму. В целом в ближайшие десять лет можно будет путешествовать и заниматься поисками приключений.

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