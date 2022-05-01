Эстонская виолончелистка дала частный концерт в парижском особняке

Об этом Ильвес сообщила в Инстаграме.

«Частный концерт в прекрасном особняке в центре Парижа. Красивые люди. Я в своем лучшем образе. Наслаждаюсь этими днями. Очень благодарна за время, проведенное здесь», - написала Сильвия.