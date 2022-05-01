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Эстонская виолончелистка дала частный концерт в парижском особняке

Limon.ee
Эстонская виолончелистка дала частный концерт в парижском особняке
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Сильвия Ильвес
Сильвия Ильвес Фото: Инстаграм

Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес проводит время в Париже. Но, как оказалось, это не праздная поездка: звезду пригласили на частное мероприятие.

Об этом Ильвес сообщила в Инстаграме.

«Частный концерт в прекрасном особняке в центре Парижа. Красивые люди. Я в своем лучшем образе. Наслаждаюсь этими днями. Очень благодарна за время, проведенное здесь», - написала Сильвия.

Остается только гадать, для кого же играла Сильвия Ильвес?

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