Детектив по мотивам книг Андрея Константинова стал одним из самых успешных проектов нулевых. Первые шесть фильмов посвящены бандитскому беспределу и коррупции 90-х, а вот части с седьмой по 10-ю повествовали уже о бизнесе нулевых. Сюжет был пронизан драмой, впрочем, как и жизнь актеров за кадром, пишет «Стархит».
Домогаров и Певцов потеряли сыновей, Самохина умерла от рака: что украл у звезд «Бандитский Петербург»
Андрей Константинов заключил, что последние фильмы были сняты с нарушением авторских прав, поэтому, по мнению писателя, сериал состоит не из 10, а из семи частей. А ведь начиналась работа дружно и без споров: чудом достав спонсорские деньги у поклонника-банкира, сценарист вместе с режиссером Владимиром Бортко взялись экранизировать «Бандитский Петербург».
Первые 15 эпизодов снимали одной-единственной камерой, но именно эти серии стали культовыми, ведь делались не ради гонораров, а за идею. Константинов не брал ни копейки, как и многие из группы, а чуть ли не самым высокооплачиваемым артистом оказался Дмитрий Певцов, получавший 300 долларов в сутки.
Кстати, продюсеры проекта долго уговаривали сценариста и режиссера «спасти» хотя бы героя Певцова, но создатели были непреклонны: Константинов не желал делать из бандита победителя, как получилось в той же «Бригаде». «Правда не на этой стороне. У нас история про хороших людей, которые приняли неверное решение. Продали душу дьяволу, руководствуясь, может быть, какими-то хорошими посылами. Но в итоге они обязаны были заплатить за это своими жизнями. Они сожгли себя еще до того, как их убили», — пояснял Андрей Константинов.
Но верные ли решения принимали за кадром сами актеры, сыгравшие в сериале ключевых персонажей? 1 мая «Бандитскому Петербургу» исполняется 22 года, а мы вспоминаем, как изменились и что пережили звезды телефильма.
Александр Домогаров — журналист Андрей Обнорский
«Бандитский Петербург» вкупе с «Маршем Турецкого» сделали актера настоящим секс-символом, и неудивительно, что у него была бурная личная жизнь, вот только полная драм. В коротком браке с Натальей Сагоян у артиста родились двойняшки, но один малыш вскоре умер. Второй сын Домогарова Дмитрий погиб в 23, когда его сбил внедорожник. Не сойти с ума звезде тогда помогла лишь религия.
Костюмер Ирина Гуненкова родила от актера сына Александра, который пошел по стопам отца, связав судьбу с кино. Также на счету артиста — четырехлетний брак с Натальей Громушкиной и страстный роман с Мариной Александровой.
В последнее время Александр Домогаров не распространяется о сердечных делах, зато поклонники обсуждают его «расставание» с Театром Моссовета: актер на полгода покинул подмостки. В апреле светский репортер Леван Тодуа заявил, что Домогаров и вовсе эмигрировал на Кипр из-за увольнения, однако артист опроверг домыслы, подчеркнув, что уезжать из страны в столь неспокойный период — некорректно.
«Из театра меня уволить никто не может, до конца апреля я в отпуске, который брал еще в конце октября прошлого года. 3 мая возвращаюсь к работе, играем спектакль «Ричард III», — пояснял Домогаров «СтарХиту».
Евгений Сидихин — майор Кудасов
Перед началом актерской карьеры чемпион Ленинграда по вольной борьбе успел отслужить в армии и пройти испытание Афганистаном. В сериале Сидихин сыграл неподкупного майора Никиту Кудасова, который в финале детектива заслуженно получил звание полковника.
Это не единственная роль звезды в криминальной картине, ведь он снимался в «Антикиллере», «Литейном», детективе «Такая работа». Список работ пополнили «Отель «Элеон», «Березка» и «Каникулы президента». Кроме того, Сидихин вел передачи на НТВ и играл в БДТ.
Честным и надежным человеком актер оказался не только в «Бандитском Петербурге», но и за кадром: Сидихин счастливо женат на Татьяне Борковской. У пары три дочери, младшей из которых 15. А вот старшая, Полина, уже подарила родителям внучку в 2018-м.
Лев Борисов — вор в законе «Антибиотик»
Главный антагонист сериала безжалостно убивал своих врагов, и только в шестой части «Бандитского Петербурга» погиб. Борисов, разумеется, мало походил на отрицательного героя. Он не раз менял театры, но вот в любви отличался постоянством.
В первом браке у Льва Ивановича появилась дочь Татьяна, но супруги не разошлись из-за несхожести характеров. А вот ради второй возлюбленной, преподавательницы французского языка и старосты храма Рождества Христова Марии Александровны, актер крестился — чтобы скрепить союз перед Богом.
У пары родилась дочь Надежда, ставшая актрисой МХТ имени Чехова. Лев Иванович успел сыграть более ста ролей в кино и восемь лет наблюдал за взрослением внучки Ксении. К сожалению, отпраздновать совершеннолетие Ксюши звездный дедушка не смог: в ноябре 2011-го артист скончался от последствий инсульта.
Михаил Разумовский — опер Александр Зверев
Актер начинал кинокарьеру с фильма «Место встречи изменить нельзя», за чем последовал длительный перерыв в съемках. На заре нулевых артист засветился в «Улицах разбитых фонарей» и «Агентстве НЛС», ну а широкая известность пришла к нему после «Бандитского Петербурга».
Простой и честный опер появляется в четвертой части сериала, а в пятой — становится одной из ключевых фигур сюжета. Сгубила Зверева страсть к супруге начальника Анастасии: череда обстоятельств засадила персонажа за решетку. Образ капитана милиции принес актеру не только предложения от режиссеров, но и армию поклонниц.
Однако Разумовского мало интересовали привлекательные незнакомки: в 26 он женился на возлюбленной Тамаре, усыновил ее ребенка от прошлого брака, а в середине 90-х у пары родился общий сын Петр.
Как и многие коллеги по «Бандитскому Петербургу», Михаил продолжал сниматься в криминальных детективах. Он появился в «Тайнах следствия», «Воскресенском», «Нюхаче», а параллельно играл на подмостках Театра «На Литейном».
Дмитрий Певцов — Сергей Челищев
Преступники убили родителей героя Певцова, поэтому он внедрился в банду, надеясь наказать виновных. Осложнялась ситуация тем, что в синдикате состоял школьный товарищ Сергея Челищева Олег Званцев и его жена Катя, в которую «Белый адвокат» влюблен. Разумеется, треугольник страстей приводит к страшным последствиям: и Званцев, и Челищев погибают, выживает только Екатерина, сыгранная Ольгой Дроздовой.
Чувства у Дроздовой к Певцову бушевали не только на экране: еще на съемках «Прогулки по эшафоту» между актерами проскочила искра. Развитие отношений стопорили комплексы артиста, полагавшего, что он недостоин такой женщины, как Ольга. К тому же Ольга Дроздова уже успела побывать замужем и обжечься, так что Дмитрию пришлось изрядно постараться, чтобы заманить пассию в загс.
У Певцова тоже имелся багаж отношений: сокурсница по ГИТИСу подарила ему сына Даниила. Дроздова относилась к пасынку как к родному, поэтому известие о его смерти в результате несчастного случая приняла не менее болезненно, чем Дмитрий. Неизвестно, что бы делал актер, если бы в трудный час рядом не было любимой жены и их общего наследника Елисея.
Вместе с Дроздовой артист основал «Певцовътеатр». В 2018-м супруги заявили на публике, что у них появилась приемная дочь Алена, но, как выяснилось, девушка была студенткой той самой студии, которой звездная пара решила помочь в связи с ее сложной финансовой ситуацией: приютить в собственном доме. Многие поклонники заключили, что сближение с воспитанницей театра — еще один знак переживания Певцовым потери.
Анна Самохина — Екатерина Званцева
Хотя героиня Ольги Дроздовой в сериале выжила, в последующих частях Катю Званцеву играла Анна Самохина. Как и у персонажа, у актрисы за плечами осталась яркая история любви. Начнем с того, что артистка вышла замуж за сокурсника Александра Самохина и ушла в декрет вскоре после распределения в Ростовский ТЮЗ. Правда, всего на пару месяцев, ведь Самохину уже вовсю зазывали на площадку «Узника замка Иф».
Первой криминальной картиной для Анны стал вовсе не «Бандитский Петербург», а «Воры в законе». Вскоре часто снимавшаяся в кино актриса превратилась в главного добытчика в семье, что ее совсем не устраивало. На смену Александру пришел бизнесмен Дмитрий Коноров, но на этот раз брак рухнул из-за измены мужчины. Позднее артистка закрутила роман со старым знакомым Евгением Федоровым, однако и эти отношения долго не продержались.
В последние годы жизни Анна Самохина снималась в сериалах с плотным графиком, поэтому не следила за питанием, много нервничала и курила. В 2009-м актриса вызвала скорую, почувствовав резь в желудке. Оказалось, что у нее последняя стадия рака, и помочь уже ничем нельзя.
В феврале 2010-го звезды не стало, а через много лет после ее смерти Дмитрий Нагиев признался в чувствах к Самохиной, намекнув, что между ними что-то было. Дочь актрисы заключила, что между телеведущим и ее мамой максимум могла возникнуть симпатия, но не более.
Алексей Серебряков — Олег Званцев
Хотя «Белый адвокат» работал на «Антибиотика» и соперничал с героем Певцова за сердце Кати, в конце второй части товарищи детства успели собрать компромат на бандитов и передать его журналисту Обнорскому… до своей трагической смерти.
Персонажей с тяжелыми судьбами Алексей Серебряков играл в драмах «Левиафан», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Ван Гоги», «Иваново счастье». В американском боевике Ильи Найшуллера актер перевоплотился в криминального авторитета, ну а сериале «Доктор Рихтер» изобразил российского доктора Хауса.
С 80-х Серебряков был знаком с артисткой Ансамбля Игоря Моисеева Марией. Девушка уехала работать в Канаду, где познакомилась с достойным мужчиной и вышла замуж. Однако когда дочке пары Даше исполнился годик, Алексей увел женщину из семьи. «Да, это была большая проблема. Я знал этого человека, ее мужа, заочно. Я должен был отнять у мужчины годовалую дочь только потому, что полюбил его женщину», — откровенничал актер.
Впоследствии артист удочерил Дашу и женился на Марии. Супруги мечтали об общих детях, но дважды «не получилось», и тогда они решили усыновить мальчиков из разных детдомов, Даниила и Степу. Чтобы дать ребятам хорошее образование, в 2012-м семья уехала в Канаду, однако в прошлом году Серебряков вернулся в Россию.
Андрей Толубеев — Геннадий Ващанов
Толубеев успел поработать врачом, перед тем как в нем проснулся интерес кискусству. Окончив ЛГИТМиК, артист влился в коллектив БДТ, где и встретил свою единственную любовь. Екатерина Марусяк подарила Андрею Толубееву дочек Лизу и Надю, которые продолжили актерскую династию.
Вы могли видеть Толубеева в культовых фильмах «Убить дракона» и «Слезы капали», однако широкую популярность ему принесли роли подполковника Ващанова в «Бандитском Петербурге» и генерала Тарасова в «Агенте национальной безопасности».
Актер продолжал сниматься в криминальных драмах и писал романы и повести, пока позволяло здоровье: в 2008-м 63-летний артист умер от рака поджелудочной железы.
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