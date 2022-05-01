Домогаров и Певцов потеряли сыновей, Самохина умерла от рака: что украл у звезд «Бандитский Петербург»

Андрей Константинов заключил, что последние фильмы были сняты с нарушением авторских прав, поэтому, по мнению писателя, сериал состоит не из 10, а из семи частей. А ведь начиналась работа дружно и без споров: чудом достав спонсорские деньги у поклонника-банкира, сценарист вместе с режиссером Владимиром Бортко взялись экранизировать «Бандитский Петербург».

Первые 15 эпизодов снимали одной-единственной камерой, но именно эти серии стали культовыми, ведь делались не ради гонораров, а за идею. Константинов не брал ни копейки, как и многие из группы, а чуть ли не самым высокооплачиваемым артистом оказался Дмитрий Певцов, получавший 300 долларов в сутки.

Кстати, продюсеры проекта долго уговаривали сценариста и режиссера «спасти» хотя бы героя Певцова, но создатели были непреклонны: Константинов не желал делать из бандита победителя, как получилось в той же «Бригаде». «Правда не на этой стороне. У нас история про хороших людей, которые приняли неверное решение. Продали душу дьяволу, руководствуясь, может быть, какими-то хорошими посылами. Но в итоге они обязаны были заплатить за это своими жизнями. Они сожгли себя еще до того, как их убили», — пояснял Андрей Константинов.

Но верные ли решения принимали за кадром сами актеры, сыгравшие в сериале ключевых персонажей? 1 мая «Бандитскому Петербургу» исполняется 22 года, а мы вспоминаем, как изменились и что пережили звезды телефильма.

Александр Домогаров — журналист Андрей Обнорский

«Бандитский Петербург» вкупе с «Маршем Турецкого» сделали актера настоящим секс-символом, и неудивительно, что у него была бурная личная жизнь, вот только полная драм. В коротком браке с Натальей Сагоян у артиста родились двойняшки, но один малыш вскоре умер. Второй сын Домогарова Дмитрий погиб в 23, когда его сбил внедорожник. Не сойти с ума звезде тогда помогла лишь религия.

Костюмер Ирина Гуненкова родила от актера сына Александра, который пошел по стопам отца, связав судьбу с кино. Также на счету артиста — четырехлетний брак с Натальей Громушкиной и страстный роман с Мариной Александровой.

В последнее время Александр Домогаров не распространяется о сердечных делах, зато поклонники обсуждают его «расставание» с Театром Моссовета: актер на полгода покинул подмостки. В апреле светский репортер Леван Тодуа заявил, что Домогаров и вовсе эмигрировал на Кипр из-за увольнения, однако артист опроверг домыслы, подчеркнув, что уезжать из страны в столь неспокойный период — некорректно.

«Из театра меня уволить никто не может, до конца апреля я в отпуске, который брал еще в конце октября прошлого года. 3 мая возвращаюсь к работе, играем спектакль «Ричард III», — пояснял Домогаров «СтарХиту».

Евгений Сидихин — майор Кудасов