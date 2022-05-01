Многие звезды давно уже перебрались за рубеж и обосновались там на постоянной основе. Другие же отправились на запланированные каникулы, отпуск или лечение. Как бы то ни было, любой отъезд вызывает у общественности массу негодований, пишет Starhit.
ФОТО ⟩ В обнимку после ужина: Хаматова и Дапкунайте замечены в дорогом ресторане Латвии
Вслед за Чулпан Хаматовой, Россию покинула Ингеборга Дапкунайте. Сначала было известно, что актриса улетела в Бельгию, где живут ее родные. Также литовская звезда высказала сожаление о том, что не уехала из РФ раньше.
«Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий», — объяснила 59-летняя исполнительница главной роли в фильме «Утомленные солнцем». Кроме того, знаменитость призналась, что всегда чувствовала себя в России гостем. Но вместе с тем она выразила благодарность всем поклонникам и зрителям.
Ингеборга любит путешествовать, а потому в Брюсселе она пробыла недолго. Уже сегодня очевидцы засекли ее в Латвии вместе с коллегой по цеху Чулпан Хаматовой.
Как известно, актрисы давно дружат. По всей видимости, общие взгляды сблизили их еще больше. Сейчас эмигрантки проводят время вместе. Недавно они были замечены в одном из ресторанов Риги. Женщины обнимались и выглядели непринужденно и расслаблено.