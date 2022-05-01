ФОТО ⟩ В обнимку после ужина: Хаматова и Дапкунайте замечены в дорогом ресторане Латвии

Вслед за Чулпан Хаматовой, Россию покинула Ингеборга Дапкунайте. Сначала было известно, что актриса улетела в Бельгию, где живут ее родные. Также литовская звезда высказала сожаление о том, что не уехала из РФ раньше.

«Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое... Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий», — объяснила 59-летняя исполнительница главной роли в фильме «Утомленные солнцем». Кроме того, знаменитость призналась, что всегда чувствовала себя в России гостем. Но вместе с тем она выразила благодарность всем поклонникам и зрителям.