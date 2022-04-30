Зеленый – цвет молодости. И в еде тоже. Предлагаем подборку уникальных продуктов, которые помогут выглядеть моложе после 40 лет. Секрет в том, что они наполнены антиоксидантами, полезными для здоровья жирами, влагой и важными питательными веществами. От них кожа чувствует себя лучше и выглядит отлично, рассказывает Домашний очаг.
4 омолаживающих зеленых продукта, которые нужны всем после 40 лет
1. Кресс-салат
Есть ли в нем польза? Еще какая! В нем содержатся:
- кальций;
- калий;
- марганец;
- фосфор;
- витамины А, С, К, В-1 и В-2.
Кресс-салат действует практически как кожный антисептик, работающий изнутри. Он увеличивает циркуляцию и доставку минералов во все клетки организма, что приводит к усилению оксигенации кожи. Антиоксиданты, содержащиеся в витаминах А и С, могут нейтрализовать вредные свободные радикалы, помогая предотвратить возникновение морщин.
Просто добавьте кресс-салат в обычный зеленый салат из огурцов и помидоров! Эта невзрачная, на первый взгляд, травка также может помочь с пищеварением и поддержать щитовидную железу благодаря высокому содержанию йода (но будьте осторожны, если вам диагностировали гипертиреоз!).
2. Брокколи
Брокколи, вопреки репутации «унылого, но полезного овоща» — это тоже, своего рода, супер-еда. Прекрасное противовоспалительное и омолаживающее средство, в состав которого входят:
- витамины С и К
- различные антиоксиданты
- клетчатка
- фолат
- лютеин
- кальций
Нашему организму необходим витамин С для производства коллагена. А ведь это основной белок кожи, который придает ей упругость, структуру и эластичность! Питательный лютеин связывают с сохранением здоровья мозга, а также улучшением всасываемости витамина К и кальция. Они, в свою очередь, необходимы для здоровья костей и профилактики остеопороза.
3. Шпинат
Шпинат, не слишком популярен в наших широтах, но, тем не менее, насыщен антиоксидантами донельзя. Он также содержит:
- витамины А, С, Е и К
- магний
- железо
- лютеин
Высокое содержание витамина С в шпинате повышает выработку коллагена, витамин А может способствовать красоте и силе волос. Витамин К уже не раз демонстрировал ученым свою способность снижать уровень воспаления в клетках.
4. Авокадо
В авокадо много жирных кислот, которые борются с воспалением, а также способствуют гладкости и упругости кожи. Плоды содержат ряд важных питательных веществ, которые способны предотвращать негативные последствия старения. В их числе:
- витамины К, С, Е и А
- витамины группы В
- калий
Высокое содержание витамина А в авокадо может помочь нам избавиться от мертвых клеток кожи, способствуя естественному и бережному процессу эксфолиации. Изобилие каротиноидов помогает с блокированием токсинов и повреждений от солнечных лучей, и, как следствие, способствует защите от рака кожи.
И это не говоря о том, что его можно и просто намазать на лицо. Из мякоти авокадо получается прекрасная питательная маска, помогающая уменьшить покраснения и напитать верхние слои эпидермиса влагой.