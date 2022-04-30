4 омолаживающих зеленых продукта, которые нужны всем после 40 лет

1. Кресс-салат

Есть ли в нем польза? Еще какая! В нем содержатся:

кальций;

калий;

марганец;

фосфор;

витамины А, С, К, В-1 и В-2.

Кресс-салат действует практически как кожный антисептик, работающий изнутри. Он увеличивает циркуляцию и доставку минералов во все клетки организма, что приводит к усилению оксигенации кожи. Антиоксиданты, содержащиеся в витаминах А и С, могут нейтрализовать вредные свободные радикалы, помогая предотвратить возникновение морщин.

Просто добавьте кресс-салат в обычный зеленый салат из огурцов и помидоров! Эта невзрачная, на первый взгляд, травка также может помочь с пищеварением и поддержать щитовидную железу благодаря высокому содержанию йода (но будьте осторожны, если вам диагностировали гипертиреоз!).

2. Брокколи

Брокколи, вопреки репутации «унылого, но полезного овоща» — это тоже, своего рода, супер-еда. Прекрасное противовоспалительное и омолаживающее средство, в состав которого входят:

витамины С и К

различные антиоксиданты

клетчатка

фолат

лютеин

кальций

Нашему организму необходим витамин С для производства коллагена. А ведь это основной белок кожи, который придает ей упругость, структуру и эластичность! Питательный лютеин связывают с сохранением здоровья мозга, а также улучшением всасываемости витамина К и кальция. Они, в свою очередь, необходимы для здоровья костей и профилактики остеопороза.

3. Шпинат

Шпинат, не слишком популярен в наших широтах, но, тем не менее, насыщен антиоксидантами донельзя. Он также содержит:

витамины А, С, Е и К

магний

железо

лютеин

Высокое содержание витамина С в шпинате повышает выработку коллагена, витамин А может способствовать красоте и силе волос. Витамин К уже не раз демонстрировал ученым свою способность снижать уровень воспаления в клетках.

4. Авокадо

В авокадо много жирных кислот, которые борются с воспалением, а также способствуют гладкости и упругости кожи. Плоды содержат ряд важных питательных веществ, которые способны предотвращать негативные последствия старения. В их числе:

витамины К, С, Е и А

витамины группы В

калий

Высокое содержание витамина А в авокадо может помочь нам избавиться от мертвых клеток кожи, способствуя естественному и бережному процессу эксфолиации. Изобилие каротиноидов помогает с блокированием токсинов и повреждений от солнечных лучей, и, как следствие, способствует защите от рака кожи.