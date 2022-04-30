Скоростной катамаран до Аэгна: с 1 мая стартуют регулярные пассажирские перевозки

Теперь до острова Аэгна можно добраться на скоростном катамаране Vegtind. Катамаран отправляется из пассажирского порта у Горхолла (причал, где швартовались паромы Linda Line), длительность поездки до острова примерно 30 минут. Судно будет доставлять на остров всех желающих из порта дважды в день, 6 раз в неделю. Вторник – нерабочий день.