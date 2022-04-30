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Скоростной катамаран до Аэгна: с 1 мая стартуют регулярные пассажирские перевозки

Limon.ee
Скоростной катамаран до Аэгна: с 1 мая стартуют регулярные пассажирские перевозки
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Катамаран VEGTIND
Катамаран VEGTIND Фото: www.liinilaevad.ee

1 мая состоится первый рейс на остров Аэгна на новом скоростном катамаране Vegtind

Теперь до острова Аэгна можно добраться на скоростном катамаране Vegtind. Катамаран отправляется из пассажирского порта у Горхолла (причал, где швартовались паромы Linda Line), длительность поездки до острова примерно 30 минут. Судно будет доставлять на остров всех желающих из порта дважды в день, 6 раз в неделю. Вторник – нерабочий день.

Скриншот. Дни работы судна.
Скриншот. Дни работы судна. Фото: liinilaevad

Линия субсидируется городом Таллинном, и билет туда-обратно стоит всего 6 евро на взрослого, дошкольники – бесплатно! Можно взять с собой велосипед – цена 0,95 евро в одну сторону.

Стоимость билетов по маршруту Таллинн-Аэгна-Таллинн
Стоимость билетов по маршруту Таллинн-Аэгна-Таллинн Фото: liinilaevad

Купить билет можно на сайте www.liinilaevad.ee

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