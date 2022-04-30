«Никто меня не перепрошивал»: Панин объяснил, почему бегал с флагом и кричал: «Крым – наш!»

«Меня никто не перепрошивал. Я не переобувался, потому что мне это было выгодно. Я не переобувался, потому что там мне сделали плохо, и я куда-то перебежал. Действительно шаг за шагом, не с бухты-барахты понял, что происходит. И это произошло не за один день, но, к сожалению, основная масса людей другая», —