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«Никто меня не перепрошивал»: Панин объяснил, почему бегал с флагом и кричал: «Крым – наш!»

Limon.ee
«Никто меня не перепрошивал»: Панин объяснил, почему бегал с флагом и кричал: «Крым – наш!»
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Алексей Панин
Алексей Панин Фото: Shemetov Maxim

По словам актера, со временем он понял, что происходит, пишет Teleprogramma.

«Можно задать мне встречный вопрос: «Леша, почему ты бегал с российским флагом и кричал: «Крым – наш!» Вполне законный вопрос. И мне есть, что на это ответить. Не будем эту тему размусоливать. Я извинился за это перед украинцами».

Как отметил Панин, ему можно возразить, но он всем недоброжелателям может ответить коротко.

«Меня никто не перепрошивал. Я не переобувался, потому что мне это было выгодно. Я не переобувался, потому что там мне сделали плохо, и я куда-то перебежал. Действительно шаг за шагом, не с бухты-барахты понял, что происходит. И это произошло не за один день, но, к сожалению, основная масса людей другая», —

заявил Алексей Панин.

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