Гости на пороге: как создать иллюзию чистоты за 15 минут

Неожиданно хотят нагрянуть гости? Полезно иметь план, с помощью которого можно заставить помещение сиять и не посрамить статус чистюли!

Ванна и туалет

Начнем отсюда, ведь без визита в уборную точно не обойдется: гости заглянут сюда помыть руки, привести себя в порядок. Итак, залейте унитаз средством для сантехники, а в это время пройдитесь тряпочкой по кранам, раковине и зеркалам, смыв с них мыльные разводы, остатки зубной пасты. Затем протрите ершиком унитаз.

Добавьте уюта, повесив одинаковые свежие полотенца и заменив кусок мыла на новый. Готово! Помещение выглядит так, словно в нем только что провели генеральную уборку.

Гостиная, спальня, коридор

Вооружитесь большим черным пакетом для мусора и отправляйтесь на ревизию квартиры. Собирайте в него все, что находится не на своих местах: книги, одежда, игрушки. Когда все лишнее оказалось в пакете, завяжите его и отправьте в шкаф. Вы разберетесь с этими вещами после ухода гостей.

Пока обходит квартиру, смахните пыль с горизонтальных поверхностей. Нет, не надо протирать дальние полки, поднимать сувениры, ограничьтесь теми поверхностями, что бросаются в глаза: подлокотники дивана и кресел, пространство у телевизора, столик в прихожей.

Кухня

Мытье тарелок, кружек и кастрюль может занять уйму ценного времени, поэтому придется схитрить. Если у вас есть посудомоечная машина, вам повезло: просто сложите в нее все приборы. Если же нет, то придется поступиться принципами идеальной хозяйки. У вас есть два пути: оставить посуду в раковине или… спрятать ее в духовку. Да, не очень гигиенично, зато туда точно никто не будет заглядывать.

Главное, после ухода гостей не забудьте, что у вас осталось дело.

Замените прихватки и полотенца на свежие комплекты. Теперь помещение выглядит опрятным и чистым.

Если осталось несколько минут, протрите полы. Не надо мыть их со специальным средством, убирать углы и труднодоступные места. Достаточно пройтись шваброй по открытому глазу полу: так помещение будет более свежим, а дышать станет легче.

Позаботьтесь об атмосфере

Мы запоминаем свои ощущения от чужого жилья, а не пылинки на столе. Поэтому в доме должно приятно пахнуть и легко дышаться: пока занимаетесь экспресс-уборкой откройте окна и проветрите помещение и зажгите аромапалочку или свечу.

Всего пятнадцать минут, чтобы дом выглядел ухоженным и чистым, а вы прослыли отличной хозяйкой. Но злоупотреблять этими рекомендациями не стоит: такая экспресс-уборка хороша в экстренных случаях, в остальное время позаботьтесь о том, чтобы поддерживать порядок в квартире. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

Вооружитесь большим черным пакетом для мусора и отправляйтесь на ревизию квартиры. Собирайте в него все, что находится не на своих местах: книги, одежда, игрушки. Когда все лишнее оказалось в пакете, завяжите его и отправьте в шкаф. Вы разберетесь с этими вещами после ухода гостей.