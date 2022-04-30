Как отец Владислава Галкина отреагировал на «оживление» сына в кино

Как сообщает NEWS.ru., отец Владислава Галкина рассказал об «оживлении» его сына в сериале «Диверсант». В нём присутствует персонаж его сына Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Его «оживили» с помощью технологии deepfake.

Отец Владислава Галкина заявил, что с точки зрения новой технологии это неожиданно и интересно, но с точки зрения человеческой подобное его смущает.

«Это неожиданно и интересно, что появились новые технологии с точки зрения технической и самой идеи. С точки зрения человеческой это меня смущает, потому что, если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего против не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика всё равно хуже артист, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты. Взял, запрограммировал машину, и они сыграли тебе всё что хочешь. Это выгодно продюсерам, гонорар некому платить», — рассказал отец артиста.

9 мая на Первом канале покажут продолжение сериала «Диверсант» с Владиславом Галкиным в главной роли. Умерший в 2010 году актер сыграл командира команды разведчиков — майора Григория Калтыгина.

Напомним, жизнь актера оборвалась в 2010 году. Причиной случившегося стала острая сердечная недостаточность. Это официальной версия. Отец же Владислава, Борис Галкин, не исключает, что его сына могли убить.

За год до смерти Владислав Галкин расстался с женой Дарье Михайловой. Они прожили в браке больше десяти лет. После этого Галкин-младший пристрастился к горячительным напиткам, что не могло сказаться на его психическом состоянии, уверен Борис Галкин.